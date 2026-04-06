Mielipidemittausten mukaan oppositio on voittamassa Unkarin vaalit.
Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance vierailee tiistaina Unkarissa ja tapaa pääministeri Viktor Orbánin ennen maan parlamenttivaaleja. Mielipidemittausten mukaan oppositio on voittamassa vaalit.
Orbánilla on hyvät suhteet presidentti Donald Trumpin hallintoon. Orbánin hallituksen kannattajat pitävät häntä rauhanmiehenä, joka pitää valtiotaidoillaan ja suhteillaan Unkarin poissa sodista ja takaa energiansaannin tuontiriippuvaiselle maalle.
Vaalitaistelua ovat värittäneet lokakampanjointi ja erilaiset skandaalit. Viimeisimpänä Unkariin kaasua tuovan putken läheltä löytyneet räjähteet.