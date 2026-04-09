MTV:n Asian ytimessä -ohjelman vieraaksi saapui nainen, joka kävi samoissa opiskelijabileissä Orbánin kanssa jo 80-luvulla.
Illan jaksossa unkarilaiselta Katalin Miklóssylta kysyttiin, millainen Unkarin pääministeri Viktor Orbán oli nuoruudessaan.
– Hän oli ensinnäkin paljon kiinnostuneempi jalkapallosta kuin politiikasta.
Sittemmin Unkarin vaikutusvaltaisimmaksi poliitikoksi noussut Orbán on jo pitkään tunnettu varsin Venäjä-myönteisenä poliitikkona. MTV kertoi viimeksi tällä viikolla Orbánin ja Vladimir Putinin lämpimistä väleistä ja julkisuuteen vuotaneesta puhelusta kaksikon välillä.
– Unkarilaisissa satukirjoissa on tarina, jossa hiiri auttaa leijonaa – olen käytettävissäsi, jos vain voin olla avuksi, yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg kertoo Orbánin sanoneen puhelun aikana.
Miklóssyn mukaan tilanne ei suinkaan ole aina ollut tällainen.
Hän nostaa esiin Orbánin puheet Unkarin entisen pääministerin ja kansallissankarin Imre Nagyn juhlallisen uudelleenhautauksen yhteydessä vuonna 1989.
– Nuori Viktor Orbán oli se, joka kertoi kaikille, että nyt venäläiset kotiin. Sen myötä hänestä tuli silloisen nuoren liberaalipuolueen johtaja, juuri tällä karismaattisella puhetaidollaan.