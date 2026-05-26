Torstaista on tulossa viikon kolein päivä. Viikonlopuksi sää lämpenee ja selkeytyy.
Sade- ja ukkoskuurot viilentävät päivän säätä tiistaina, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.
– Varsinkin itärajalla päivästä tulee kolea. Lämpötila on lähellä viittä astetta.
Syypää on Jäämereltä saapunut pilvilautta ja sadealue.
Lisäksi puuskainen luoteenpuoleinen tuuli viilentää päivää, ja sama teema jatkuu myös keskiviikkona.
Lännessä ja etelässä lämpötila nousee lähelle 20 astetta päivän aikana, mutta iltapäivällä sade- ja ukkoskuurot saapuvat myös alueiden harmiksi.
– Koleus jatkuu lähipäivinä erityisesti itärajalla. Etelässäkin lämpötilat laskevat huomenna, Mäntykannas povaa.
Viikon kolein päivä näyttää olevan torstai.
– Torstain vastaisena yönä Lapissa voi tulla märkää lunta ja räntää.
Viikonloppua kohden sää näyttää lämpenevän.
– Valmistujaispäivänä lauantaina lämpötila on suuressa osassa maata 10–20 astetta, Mäntykannas ennustaa.
Euroopassa lämmintä
Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta.
Britannian ja Ranskan ilmatieteenlaitos kertovat, että toukokuun lämpöennätys rikkoutui maanantaina.
Tiistaina ennätys voi mennä rikki Ranskassa uudestaan. Lämpötilan odotetaan nousevan paikoin jopa 36 asteeseen.