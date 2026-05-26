Uusi laki on epämääräinen, asiantuntija sanoo.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla.
Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Meduza. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto Tass.
Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa.
Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen.
Duuman puhemies Vjatsheslav Volodinin mukaan uusi laki "vahvistaa kansalaistemme oikeuksien suojaa epäystävällisten ulkovaltojen toimilta".
Laki periaatteessa mahdollistaa presidentin käyttävän asevoimia "muuhun kuin niiden varsinaiseen tarkoitukseen".
Laissa ei kuitenkaan eritellä, millaisia nämä tilanteet voisivat olla.
– Kyseessä on erittäin epämääräinen ja tulkinnanvarainen muotoilu, sanoi Kölnin yliopiston kansainvälisen oikeuden asiantuntija Gleb Bogush