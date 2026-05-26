Mikael Granlund ohitti kaikessa hiljaisuudessa Saku Koivun Leijonien kaikkien aikojen MM-tilastossa.
Granlund viimeisteli sunnuntaina Suomen avausmaalin Itävallan verkkoon 5–2-voitossa. Kaikkiaan 60 ottelua MM-kisoissa pelannut Granlund on takonut vuodesta 2011 lähtien kisoissa jo 16+41=57 pistettä.
Lue myös: Huomasitko? Leijonien NHL-miehen toiminta ihastuttaa – erikoisuudella kova hinta: "Tuntui pahalta"
Itävalta-ottelun osumalla Granlund nousi Saku Koivun ohi Leijonien kaikkien aikojen MM-pistepörssissä neljänneksi. Koivu teki 50 ottelussa tehot 17+30=56.
Granlundin edellä tilastossa on tämän jälkeen vain kolme Leijonien legendaa. Kärkipaikkaa pitää maajoukkueen nykyinen apuvalmentaja Ville Peltonen (34+47=81 pistettä 105 MM-ottelussa) ja toisena 102 MM-ottelussa 15+49=64 pistettä tehnyt Petteri Nummelin.
Seuraavaksi Granlundin tähtäimessä on, mahdollisesti jo näissä MM-kisoissa, Raimo Helminen. Urallaan 91 MM-ottelua pelannut Helminen kirjasi 12+48=60 pistettä.