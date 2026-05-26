Helsingin Jokerit on tehnyt yksivuotisen sopimuksen Olli Juolevin, 28, kanssa.
Juolevi siirtyy Jokereihin Tapparasta, jonka riveissä hän viiletti vuosina 2024-26. Päättyneellä kaudella teki 18 ottelussa tehot 0+3. Juolevi voitti Tapparan riveissä kaksi Suomen mestaruutta.
Juolevi ponnisti maailmalle nimenomaan Jokereiden junioreista.
– Se, että pääsee edustamaan Jokereita, on minulle iso juttu. Totta kai meillä on joukkueena myös isot tavoitteet. Meillä on hyviä pelaajia paljon, niin pitää olla kovat tavoitteet heti alusta alkaen, Juolevi toteaa seuran tiedotteessa.
– Ollista näki jo nuorena, että hän hahmottaa kentän poikkeuksellisella tavalla. Peliäly onkin hänen ehdoton vahvuus. Pysyessään kunnossa hän on yksi Liigan parhaimmista puolustajista, Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kuvailee.
Juolevi on pelannut uransa aikana kaikkiaan 105 SM-liigaottelua, 41 NHL-ottelua ja 104 AHL-ottelua. Lisäksi Juolevi piipahti SHL:ssä yhdeksän ottelun verran kaudella 2023-24.