Love Island Suomi -kausi on täydessä tohinassa. Saarella on ovi käynyt tiuhaan tahtiin ja bombshelleja on saapunut villaan. Viime viikolla 26-vuotias kauneusalan yrittäjä Meri liittyi bombshellina saarelaisten joukkoon.

Paljasjalkainen helsinkiläinen Meri on menestyvä maskeeraaja. Hän kuvailee itseään rempseäksi, ja toteaa olevansa varustettu ensiluokkaisella huumorilla sekä tarttuvalla hymyllä.

– Olen käynyt armeijassa ja olen ollut ehkä vähän poikatyttö nuorempana, Meri kertaa.

MTV Oy / Jukka Alasaari

Taidetta arvostava Meri on katsonut yli tuhat elokuvaa ja kuunteli viime vuonna reilusti yli satatuhatta minuuttia musiikkia.

Hänet sytyttävät sytyttää hauskat, viiksekkäät ja tatuoidut heittäytyjät.

– Alan hihittää kuin pikkutytöläinen, kun olen tosi kiinnostunut.

– Ei ole mitään niin ainutlaatuista tapaa kohdata se sun ihminen kuin tällaisessa ympäristössä.