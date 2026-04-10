Lokakampanjakaan ei ole uhannut Orbánin vallan suurinta uhkaajaa – gallupien kärkeen täydestä tuntemattomuudesta 1:48 Julkaistu 10.04.2026 05:45 Janne Puumalainen janne.puumalainen@mtv.fi Péter Magyarin johtama Tisza-puolue nousi nopeasti kärkeen kannatusmittauksissa ja on pitänyt kiinni kärkipaikasta, vaikka vaalikampanjaa varjostavat poikkeuksellisen raju mustamaalaus ja epäreilu asetelma. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on Euroopan unionin pisimpään vallassa ollut hallituksen johtaja. Hän on Fidesz-puolueensa kanssa hallinnut maata yhtäjaksoisesti kuudentoista vuoden ajan. Tulevana sunnuntaina Orbánin valta on toden teolla uhattuna, kun unkarilaiset äänestävät parlamenttivaaleissa. Päävastustaja Tisza-puolue on noussut suosioon lähes täydestä tuntemattomuudesta. Puolueella ei ole yhtään kansanedustajaa, mutta se nousi jo loppuvuodesta 2024 kärkipaikalle useissa riippumattomissa kannatuskyselyissä. Asema on säilynyt vaaliviikolle saakka. Virallisesti puolue on nimeltään Kunnioitus ja Vapaus, mutta lyhennettynä unkarinkieliset sanat muodostavat sanan Tisza, joka tarkoittaa myös maan toiseksi suurinta jokea. Iskulauseensa mukaan puolue aikoo vaalipäivänä aiheuttaa poliittisen tulvan. Árad a Tisza! – Tisza tulvii. Sisäpiiristä oppositiojohtajaksi Tiszaa johtaa entinen Fideszin sisäpiiriläinen, europarlamentaarikko Péter Magyar. Hän on luvannut muun muassa palauttaa oikeusvaltioperiaatteen, kitkeä korruption ja korjata rikkinäisen suhteen Euroopan unioniin. Peter Magyarin johtama Tisza johtaa gallupeja ennen sunnuntain parlamenttivaaleja.IMAGO/EST&OST/ All Over Press Muu oppositio on lähes kokonaan ryhmittynyt Magyarin taakse ja osa puolueista on jättänyt kokonaan omat ehdokkaansa asettamatta.

Vanhempi tutkija Zselyke Csaky Centre for European Reform -ajatuspajasta arvioi MTV Uutisten haastattelussa, että Magyarin ja Tiszan nopeaan nousuun on kaksi keskeistä syytä.

– Magyar on uusi kasvo politiikassa. Hän on karismaattinen ja lahjakas. Hän tietää, mitä ihmiset haluavat kuulla. Magyarissa on “teflon-poliitikon” ominaisuuksia, eli loka ja skandaalit eivät jostain syystä tartu häneen, kuten moniin aiempiin oppositiovaikuttajiin, Csaky sanoo.

Toinen syy on talous. Unkarissa on eletty päättyvän vaalikauden aikana lähes olemattomassa talouskasvussa, mikä on poikkeuksellista Orbánin aiempiin kausiin verrattuna.

Nollakasvun aika on saanut monet avoimemmaksi muutokselle.

Tekoälyvideoita ja mustamaalausta

Vaalikampanja Unkarissa on ollut erittäin likainen, mikä ei yllätä tutkija Csakya pätkääkään.

– Fidesz on ollut tavallaan kampanjamoodissa koko ajan viimeiset kuusitoista vuotta, mutta silti he ovat nostaneet kierroksia näihin vaaleihin. Loanheitto on jatkuvaa tietysti oppositiota ja Magyaria kohtaan, mutta myös esimerkiksi riippumattomia journalisteja ja kansalaisjärjestöjä kohtaan, hän sanoo.

Orbánin puolue on mustamaalannut Magyaria muun muassa tekoälyvideoilla ja kaduille levitetyillä julisteilla, joissa hänen uskotellaan olevan vetämässä Unkaria mukaan Ukrainan sotaan.

Tutkivan journalismin VSquare-media on kertonut, että Fideszin apuna vaalivaikuttamisessa on ollut myös Venäjän tiedustelupalvelun jäseniä.

Fideszin levittämät julisteet esittävät Magyarin yhdessä EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa./All Over Press

Media Fideszin hallussa

Asiantuntija-arvioiden mukaan Unkarin vaalit ovat vapaat mutta epäreilut.

Pitkän valtakautensa aikana Orbánin lähipiiri on ottanut hallintaansa suuren osan mediakentästä ja osa kansasta saa tietonsa pelkästään hallitukselle myötämielisistä lähteistä.

Csakyn mukaan sosiaalinen media on kuitenkin vaikuttanut siihen, että opposition kampanjointi tavoittaa paremmin äänestäjät entistä paremmin. Somessakin Fideszillä on resurssiylivoima ja puolue on syytänyt somemarkkinointiinsa kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen paljon rahaa.

Fidesz on lisäksi muokannut vaalijärjestelmää siten, että Tisza tarvitsee arviolta 3–4 prosenttiyksikön voiton Fideszistä saavuttaakseen enemmistön parlamentissa. Pelkkä enemmistökään ei välttämättä riitä siihen, että se pystyisi vaalien jälkeen muuttamaan maan suunnan.

– Ilman kahden kolmasosan enemmistöä on todella vaikeaa päästä eroon valta-asemissa olevista Fideszille lojaaleista toimijoista. Heihin kuuluvat muun muassa perustuslakituomioistuimen jäsenet, presidentti ja pääsyyttäjä, Csaky kertoo.

Yksi ongelma, johon uusi hallitus voisi törmätä ilman perustuslain muuttamiseen vaadittua enemmistöä, olisi uuden budjetin hyväksyntä. Se pitää hyväksyä Unkarin finanssipoliittisessa neuvostossa, jossa istuu Fideszin nimittämiä jäseniä. Jos budjettia ei hyväksytä määräajassa, voi presidentti määrätä pidettäväksi uudet parlamenttivaalit.

Joissakin kannatusmittauksissa Tiszan johto on ollut niin suuri, että kahden kolmasosan enemmistö voisi olla mahdollinen.

Tukea Moskovasta ja Washingtonista

Vaaleja seurataan tarkasti Euroopan lisäksi myös Orbánin Unkarin liittolaismaissa Venäjällä ja Yhdysvalloissa, jotka ovat molemmat osoittaneet tukeaan istuvalle hallinnolle. Yhdysvaltojen johtavia poliitikkoja on jopa käynyt Unkarissa kampanjoimassa Orbánin puolesta. Näin teki myös varapresidentti J. D. Vance tällä viikolla.

Tutkija Zselyke Csaky ei usko, että Moskovan tai Washingtonin tuki vaikuttaa merkittävästi vaalien lopputulokseen. Paitsi, jos tuloksesta muodostuu tiukka.

– Useimmille äänestäjille tärkeämpiä ovat kotimaan asiat, kuten elinkustannuskriisi tai korruptio, hän sanoo.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance matkusti Budapestiin tukeakseen Viktor Orbánin kampanjaa./All Over Press

Csaky kuitenkin muistuttaa, että monia unkarilaisia huolestuttaa Ukrainan sota, joten myös ulkopolitiikalla on roolinsa. Osa antaa äänensä sen perusteella haluaako Unkarin lähentyvän Venäjän vai EU:n kanssa.

Viime vuosina Orbánin Unkari on ollut jatkuvassa konfliktissa EU:n kanssa.

Aiemmin kyse oli oikeusvaltioperiaatteen murentamisesta ja korruptiosta. Ukrainan sodan aikana se on jarruttanut tai estänyt useita tärkeitä EU-päätöksiä Ukrainan tukemisesta ja Venäjä-pakotteista.

Viimeaikaisten mediatietojen mukaan Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó on jopa kesken EU-kokousten ollut yhteydessä Venäjän Sergei Lavroviin ja vuotanut tälle materiaalia.

