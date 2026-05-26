Poliisi on kertonut uutta tietoa Kalasataman rajun kerrostalopalon tutkinnasta.

Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi.

Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja.

Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos / OP

Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena, ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.

– Epäilty kertoo pyrkineensä grillaamaan turvallisesti. Hänen mukaansa grillissä ei ollut ruokaa palon syttymishetkellä, vaan se oli hetkeä ennen laitettu ruoan valmistusta varten lämpiämään. Epäilty yritti myös sammuttaa paloa, Lindholm kertoo tiedotteessa.