Somevaikuttaja Sonja Aiello paljastaa podcastissaan käyneensä muutama viikko sitten pakaraoperaatiossa.

Somevaikuttajana työskentelevä Sonja Aiello kertoo käyneensä pakarojen kohotuksessa. Hän ottaa asian puheeksi Eiks nii äiti -podcastissa, jossa kuullaan myös hänen äitiään Pia Hännistä.

Toimenpiteestä käytetään nimitystä brasilialainen butt lift eli BBL. Siinä pakaroita kohotetaan ja niihin siirretään rasvaa.

– Äidin pahin painajainen, Aiellon äiti Pia Hänninen kommentoi.

Podcastissa Aiello kertoo, että leikkauksesta on alle kaksi viikkoa eikä hän sen vuoksi voi vielä istua. Hän kysyy äidiltään mielipidettä muutoksesta.

– No hyvältähän se näyttää, mutta toki se on näyttänyt hyvältä jo aiemmin, Hänninen kommentoi.

Aiello kertoo, että hänen isänsä ei puolestaan huomannut mitään eroa.

– Eli ehkä ihan tavantallaaja ei huomaa eroa. Se mihin pyrinkin tällä, oli luonnollinen ja sporttinen lopputulos.