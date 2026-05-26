Somevaikuttaja Sonja Aiello paljastaa podcastissaan käyneensä muutama viikko sitten pakaraoperaatiossa.
Somevaikuttajana työskentelevä Sonja Aiello kertoo käyneensä pakarojen kohotuksessa. Hän ottaa asian puheeksi Eiks nii äiti -podcastissa, jossa kuullaan myös hänen äitiään Pia Hännistä.
Toimenpiteestä käytetään nimitystä brasilialainen butt lift eli BBL. Siinä pakaroita kohotetaan ja niihin siirretään rasvaa.
– Äidin pahin painajainen, Aiellon äiti Pia Hänninen kommentoi.
Podcastissa Aiello kertoo, että leikkauksesta on alle kaksi viikkoa eikä hän sen vuoksi voi vielä istua. Hän kysyy äidiltään mielipidettä muutoksesta.
– No hyvältähän se näyttää, mutta toki se on näyttänyt hyvältä jo aiemmin, Hänninen kommentoi.
Aiello kertoo, että hänen isänsä ei puolestaan huomannut mitään eroa.
– Eli ehkä ihan tavantallaaja ei huomaa eroa. Se mihin pyrinkin tällä, oli luonnollinen ja sporttinen lopputulos.