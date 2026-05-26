Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan.

Iran kertoo myös tulittaneensa kohti toista droonia ja F-35-hävittäjää ilmatilassaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut.

Yhdysvallat kertoi aamuyöllä tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzinsalmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota.

Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat, kuten Wall Street Journal ja CNN.

Iran: Ei käy

Iran ei enää hyväksy sitä, että maat Persianlahden alueella tai Lähi-idässä toimivat suojina Yhdysvaltojen tukikohdille.



Asiasta puhui Iranin ylin johtaja, ajatollah Mojtaba Khamenei harvinaisessa julkisessa lausunnossaan. Khamenein mukaan Yhdysvallat on menettänyt vaikutusvaltaansa alueella, eikä kelloa voi enää siirtää taaksepäin.



Lausunto luettiin Iranin valtiollisessa televisiossa. Khamenei on yleensä pysytellyt poissa julkisuudesta.



Iranin neuvottelijat ovat Qatarin Dohassa, jossa on määrä käydä neuvottelujen uusi kierros sodan lopettamiseksi Iranin ja Yhdysvaltojen välillä.