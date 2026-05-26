Rovaniemeläisen jalkapalloseura RoPSin entiselle puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle Risto Nivalle vaaditaan yli puolentoista vuoden ehdollista vankeutta.
RoPSiin liittyvien epäiltyjen talousrikosten käsittely alkoi tänään Lapin käräjäoikeudessa. Nivaa syytetään törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta.
Syyttäjän mukaan RoPSilta ja sen omistamalta markkinointiyhtiöltä kavallettiin yhteensä lähes 170 000 euroa. Kyse on varojen käytöstä vuosina 2019–2022.
Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin.