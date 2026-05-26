Suomen koripallolegenda Hanno Möttölä on nimetty Australian liigassa pelaavan Brisbane Bulletsin apuvalmentajaksi.
Seura tiedotti asiasta tiistaina.
– Hanno tuo arvokkaan kokemuksensa NBA:sta, EuroLeaguesta ja FIBA-koripallon saralta niin pelaaja- kuin valmentajauransa kauttaa. Hänen kokonaisvaltainen lähestyminsensä pelaajakehitykseen auttaa meitä vankistamaan asemaamme seurana, jossa pelaajat ja agentit tietävät kehittyvänsä, Bulletsin päävalmentaja Will Weaver kehuu tiedotteessa.
Möttölä on toiminut valmentajauransa aikana Susijengin valmennustiiminä vuosina 2019-2025. Nykyään hän toimii Kanadan maajoukkueen apuvalmentajana.
Brisbane Bullets sijoittui päättyneellä kaudella Australian liigan viimeiseksi. Joukkue voitti 33 ottelustaan vain kuusi.