Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin lämminhenkinen puhelinkeskustelu vuoti mediaan.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán tarjoutui viime syksynä auttamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Orbán ehdotti puhelimessa Putinille muun muassa, että Unkari voisi isännöidä Budapestissa kokousta Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Puhelun sisällöstä kertoo yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg, joka nojaa uutisessaan puhelinkeskustelun litterointiin.

Uutistoimisto Reuters on pyytänyt vahvistusta puhelusta sekä Unkarin että Venäjän hallitukselta, mutta ei ainakaan heti tuoreeltaan saanut vastausta. Puhelu on Bloombergin mukaan käyty 17. lokakuuta 2025.

Puhelinkeskustelussa Orbán kutsuu Putinia ystäväkseen ja huomauttaa, että heidän läheiset välinsä juontavat juurensa vuoden 2009 tapaamiseen Pietarissa.

– Eilen ystävyytemme nousi kuitenkin niin korkealle tasolle, että olen valmis auttamaan millä tahansa tavalla voin. Unkarilaisissa satukirjoissa on tarina, jossa hiiri auttaa leijonaa – olen käytettävissäsi, jos vain voin olla avuksi, Orbán sanoo litteroinnin mukaan.

Putin vastaa Orbanille arvostavansa heidän välistään suhteita suuresti ja sanoo, että Budapest olisi hänen kuvailemansa "kenties ainoa eurooppalainen maa, joka on hyväksyttävä paikka" mahdolliselle tapaamiselle Donald Trumpin kanssa.

Orbán on vaalinut lämpimiä suhteita Putiniin Ukrainan sodasta huolimatta ja pitänyt Unkarin riippuvaisena venäläisestä öljystä ja kaasusta.

Orbánin ja Putinin välinen sydämellinen keskustelu käytiin samaan aikaan, kun Yhdysvaltain presidentti Trump oli antanut suostumuksensa toiseen Ukrainan sotaa käsittelevään huippukokoukseen Budapestissa.