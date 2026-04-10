Zelenskyi sanoo Ukrainan ehdottaneen taukoa. Venäjä ilmoitti eilen pitävänsä tulitauon lauantaista lähtien.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan myös Ukrainalle sopii tulitauko ortodoksisen pääsiäisen aikana.
Venäjä ilmoitti torstaina pitävänsä lauantai-iltapäivästä alkavan ja 32 tuntia kestävän tulitauon.
Zelenskyi kirjoitti myöhemmin X-viestipalvelussa, että Ukraina oli ehdottanut tulitaukoa pääsiäisen ajaksi ja toimii asiaankuuluvasti sen suhteen.
Zelenskyin mukaan Venäjällä olisi mahdollisuus olla jatkamatta iskujaan Ukrainassa tulitauon jälkeenkin.
