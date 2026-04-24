Venäjä aikoo osallistua G20-maiden kokoukseen Yhdysvaltain Miamissa joulukuussa, Kremlistä kerrotaan uutistoimisto Tassille.
Presidentti Vladimir Putin saattaa osallistua G20-maiden kokoukseen joulukuussa Yhdysvalloissa, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoo.
Amerikkalaisviranomaiset kertoivat aiemmin Washington Postille, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo kutsua Putinin Miamissa Trumpin omistamassa Doralin golfkeskuksessa 14.–15. joulukuuta pidettävään kokoukseen.
Trump kommentoi torstaina, että Putinin osallistuminen G-20-tapaamiseen olisi "todennäköisesti hyvin hyödyllistä", uutistoimisto Bloomberg kirjoittaa.
– En tiedä kutsusta, mutta jos hänet (Putin) kutsuttaisiin, olen sitä mieltä, että kaikkien kanssa puhutaan, Trump sanoi.
Trump sanoi kuitenkin epäilevänsä, ettei Putin todennäköisesti osallistuisi kokoukseen, vaikka saisikin kutsun.
Vuoden 2025 G20-kokous Etelä-Afrikassa oli osallistujalistaltaan hyvin puutteellinen, sillä Yhdysvallat ei osallistunut lainkaan, minkä lisäksi Kiinan presidentti Xi Jinping jätti kokouksen väliin.