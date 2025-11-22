Stubb hauskuutti olemalla erityisen "täsmällinen".

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään ensimmäistä kertaa G20-kokoukseen Etelä-Afrikan Johannesburgissa.

Stubb otti puheeksi lauantaina päivällä pitämässään puheessa uuden maailmanjärjestyksen ja sen, kuinka maailmasta tulossa hänen sanojensa mukaan moninapaisempi.

Se ei ole presidentin mukaan välttämättä hyvä asia.

– Minun suurin huoleni on, että meillä ei ole tarpeeksi monenkeskeisyyttä kolmessa pääkonfliktissa, jotka ovat riehuneet eri puolilla maapalloa: Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan sekä Gazan ja Sudanin tilanteissa, Stubb selittää.

– Minun toiveeni on, että nojaamme enemmän monenkeskeisyyteen, hän jatkoi.

"Pohjoismaista henkeä"

Stubb nauratti kokoussalia pitämässä ajallisesti täsmällisen puheen. Ennen aloittamistaan hän mainosti, kuinka suomalaiset puhuvat lyhyesti ja rakastavat sääntöjä.

– Kiitos erittäin paljon. Kolme minuutti ja 12 sekuntia, Stubb päätti puheen.

– Kiitos paljon presidentti Stubb. Olette niin täsmällinen. Se on pohjoismaista henkeä, Etelä-Afrikan presidentti vastasi naurahdellen.