Putinin suosio laski seitsemättä viikkoa peräkkäin.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kannatus on laskenut seitsemättä viikkoa peräkkäin 65,6 prosenttiin. Se on alin suosion taso sitten Ukrainan hyökkäyksen helmikuussa 2022, kertoo Venäjän valtion mielipidemittausyritys VTsIOM.

Putinin kannatus on pysynyt yli 75 prosentissa suurimman osan ajan sodasta. Heti sodan alettua kannatusluku pomppasi vajaasta 65 prosentista lähes 80 prosenttiin.

Suosion laskun tarkkaa syytä on vaikea sanoa, mutta sen takana saattaa olla Venäjän talouden alamäki sekä laajat ongelmat internetyhteyksissä ja mobiiliverkossa viime aikoina.

Sodan ja Venäjän valtion sensuurin alla on vaikea tietää, mitä venäläiset todella ajattelevat. Putinin kannattajat viittaavat kyselyihin, joissa hän on saanut laajan hyväksynnän. Vastustajat puolestaan kyseenalaistavat sen, kuinka rehellisesti ihmiset uskaltavat vastata tutkimusten tekijöille.

Putinin kannatusluvut ovat toki länsimaisittain yhä korkeat.