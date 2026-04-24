Putinin saapuminen olisi "hyvin hyödyllistä", Trump sanoi.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo kutsua Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-maiden joulukuussa järjestettävään kokoukseen Miamiin.
Asiasta kertoivat yhdysvaltalaislehti Washington Postille useat amerikkalaisviranomaiset.
Trump kommentoi torstaina, että Putinin osallistuminen G-20-tapaamiseen olisi "todennäköisesti hyvin hyödyllistä", uutistoimisto Bloomberg kirjoittaa.
– En tiedä kutsusta, mutta jos hänet (Putin) kutsuttaisiin, olen sitä mieltä, että kaikkien kanssa puhutaan, Trump sanoi.
Trump sanoi kuitenkin epäilevänsä, ettei Putin todennäköisesti osallistuisi kokoukseen, vaikka saisikin kutsun.
Venäjän ulkoministeriön mukaan maa on saanut kutsun G20-kokoukseen, mutta Kreml vahvistaa vasta myöhemmin, kuka sitä edustaa.
Vuoden 2025 G20-kokous Etelä-Afrikassa oli osallistujalistaltaan hyvin puutteellinen, sillä Yhdysvallat ei osallistunut lainkaan, minkä lisäksi Kiinan presidentti Xi Jinping jätti kokouksen väliin.
G20-ryhmään kuuluu maailman 19 rikkainta valtiota sekä edustajat Euroopan unionista ja Afrikan unionista.