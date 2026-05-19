Sigourney Weaver Tähtien sodassa – puhuu ikäsyrjinnästä | MTV Uutiset

Sigourney Weaver, 76, MTV:lle: Saan nyt parempia rooleja kuin kolmekymppisenä – mukana ensi kertaa Tähtien sodassa 1:46 Katso video: Näyttelijätähti Sigourney Weaver MTV:n haastattelussa. Julkaistu 19.05.2026 07:30 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi 76-vuotias Sigourney Weaver kertoo MTV:n haastattelussa eri tieteisuniversumien eroista sekä siitä, miten tasa-arvo ja ikäsyrjintä ovat hänen mukaansa muuttuneet Hollywoodissa. Näyttelijäkonkari Sigourney Weaver nähdään ensimmäistä kertaa Tähtien sota -sarjan elokuvassa, kun Jon Favreaun ohjaama Star Wars: The Mandalorian & Grogu saa ensi-iltansa. Tieteiselokuvat ovat Weaverille tuttuja: hän on näytellyt neljässä Alien-elokuvassa, kolmessa Avatarissa ja Galaxy Quest -elokuvassa. Universumit eroavat toisistaan jyrkästi Vuonna 1977 ensi-iltansa saanut ensimmäinen Tähtien sota -elokuva käynnisti lähes 50 vuotta kestäneen populaarikulttuuri-ilmiön. The Mandalorian & Grogu on jo kolmastoista Tähtien sota -elokuva. Weaverin mukaan tunnetut scifi-sarjat kuvaavat tulevaisuutta hyvin eri tavoin. – Ne eivät voisi olla erilaisempia. On kiinnostavaa, kuinka erilaisia käsitykset tulevaisuudesta niissä ovat. Alien on melko vihamielinen maailma, jossa liiketoiminnalliset intressit ovat todella korruptoituneita. En tiedä, se on ehkä liiankin todenmukainen, näyttelijä pohtii. – Tähtien sota taas on paljon viattomampi, sanoisin, toiveikkaampi: eri lajien edustajat tulevat toimeen keskenään, hengailevat baareissa ja niin edelleen. Avatarissa taas on tavallaan molempia: se on paratiisi, mutta ihmiset tuhoavat sitä. Lue myös: Star Wars -elokuvasta tunnettu näyttelijä kuollut Galaxy Questin Weaver kuvaa ennen kaikkea rakkaudenosoitukseksi työlleen omistautuneille näyttelijöille. Tähtien sota -fanit nousevat hänen kokemuksissaan esiin myös konkreettisesti.

– Eilen, kun olin sadan Din Djarin -roolihahmon asuun pukeutuneen ihmisen ympäröimänä – he olivat menossa teatteriin istumaan, toivottavasti saivat riisua kypäränsä – tuntui siltä, että Galaxy Questin loppukohtauksen fanitapahtuma heräsi eloon.

Ikäsyrjintä ja Suomi nousivat puheeksi

Sigourney Weaverin ura näyttelijänä alkoi yli 50 vuotta sitten. Ensimmäinen elokuvarooli oli sivurooli Woody Allenin ohjaamassa Annie Hallissa samana vuonna, kun Tähtien sota -elokuvasarja käynnistyi.

Weaver, 76, on puhunut julkisuudessa avoimesti tasa-arvosta ja ikäsyrjinnästä. Hän arvioi tilanteen Hollywoodissa ja elokuva-alalla muuttuneen.

– Mielestäni asiat ovat kehittyneet parempaan suuntaan alallamme. Ennen vanhemmille naisille ei yksinkertaisesti kirjoitettu rooleja, ja jos kirjoitettiin, rooli oli usein karikatyyri. Kamala anoppi, noita tai vastaavaa, hän toteaa.

– Nyt koen saavani parempia rooleja kuin kolmekymppisenä. Kiinnostavia luonnerooleja.

Weaverin mukaan yleisö, jota studiot huomioivat, on laajentunut.

– Kyse ei ole enää vain 18–21-vuotiaista valkoihoisista miehistä. Nyt ymmärretään, että kaikki rakastavat elokuvia. Niitä katsotaan paitsi treffeillä, myös perheiden kanssa – ja yhä uudelleen. Siksi on tilaa monenlaisille tarinoille ja erilaisille elokuville.

Uudelta Tähtien sota -elokuvalta Weaver toivoo katsojille hengähdystaukoa.

– Toivon, että The Mandalorian & Grogu -elokuva, koska se on niin hyvä, houkuttelee ihmisiä eri puolilta maailmaa ottamaan pienen tauon siitä, kuinka masentavilta asiat Maassa voivat tuntua, ja tulemaan Tähtien sota -maailmaan kokemaan tämän kauniin elokuvan.

Sigourney Weaver on käynyt Suomessa muutama vuosi sitten.

– Sitä ei tosin oikein voi laskea, koska Avatar: The Way of Water -elokuvan promokiertueella meidän piti pysähtyä Suomessa ennen kuin lensimme Koreaan. Oli joulu, Weaver muistelee.

– Ensinnäkin, Helsinki-Vantaan lentoasema on todella kaunis. Kaikki on puuta. Siellä on Marimekon liike, josta ostin jotain. Siellä oli myös lauluryhmä, joka esitti joululauluja jouluasuissaan. He vain lauloivat joululauluja kaikille lentokentällä. Silloin ajattelin, että Suomi on ihana paikka.