76-vuotias Sigourney Weaver kertoo MTV:n haastattelussa eri tieteisuniversumien eroista sekä siitä, miten tasa-arvo ja ikäsyrjintä ovat hänen mukaansa muuttuneet Hollywoodissa.
Näyttelijäkonkari Sigourney Weaver nähdään ensimmäistä kertaa Tähtien sota -sarjan elokuvassa, kun Jon Favreaun ohjaama Star Wars: The Mandalorian & Grogu saa ensi-iltansa.
Tieteiselokuvat ovat Weaverille tuttuja: hän on näytellyt neljässä Alien-elokuvassa, kolmessa Avatarissa ja Galaxy Quest -elokuvassa.
Universumit eroavat toisistaan jyrkästi
Vuonna 1977 ensi-iltansa saanut ensimmäinen Tähtien sota -elokuva käynnisti lähes 50 vuotta kestäneen populaarikulttuuri-ilmiön. The Mandalorian & Grogu on jo kolmastoista Tähtien sota -elokuva.
Weaverin mukaan tunnetut scifi-sarjat kuvaavat tulevaisuutta hyvin eri tavoin.
– Ne eivät voisi olla erilaisempia. On kiinnostavaa, kuinka erilaisia käsitykset tulevaisuudesta niissä ovat. Alien on melko vihamielinen maailma, jossa liiketoiminnalliset intressit ovat todella korruptoituneita. En tiedä, se on ehkä liiankin todenmukainen, näyttelijä pohtii.
– Tähtien sota taas on paljon viattomampi, sanoisin, toiveikkaampi: eri lajien edustajat tulevat toimeen keskenään, hengailevat baareissa ja niin edelleen. Avatarissa taas on tavallaan molempia: se on paratiisi, mutta ihmiset tuhoavat sitä.
Galaxy Questin Weaver kuvaa ennen kaikkea rakkaudenosoitukseksi työlleen omistautuneille näyttelijöille. Tähtien sota -fanit nousevat hänen kokemuksissaan esiin myös konkreettisesti.