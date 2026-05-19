Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens kukisti Buffalo Sabresin ja eteni viimeisenä joukkueena konferenssifinaaleihin.

Ottelusarjan ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa Montrealin ratkaisu syntyi vasta ensimmäisen jatkoerän 12. minuutilla, kun Canadiensin Alex Newhook iski 3–2-maalin.

– Hullu tunne. Noustiin tasoihin, napattiin kaksi voittoa ja nyt päästään jatkamaan pudotuspeleissä. Tämä on hauskaa ja syy sille, miksi pelaamme tätä peliä. Pelasimme tarpeeksi hyvin voittaaksemme. Nyt katse kohti tulevaa, Newhook sanoi ottelun jälkeen NHL.comin mukaan.

Buffalon maalilla kolmesti ohitettu Ukko-Pekka Luukkonen torjui 22 kertaa. Buffalon Konsta Helenius pelasi ottelussa reilut 16 ja puoli minuuttia. Montrealin Oliver Kapaselle peliaikaa kertyi puolestaan neljä minuuttia ja 45 sekuntia. Suomalaiset jäivät seitsemännessä pelissä vaille tehomerkintöjä.

Ensimmäistä kertaa konferenssifinaaleissa sitten vuoden 2021 pelaava Montreal kohtaa seuraavaksi Carolina Hurricanesin.

Canadiensista (keski-ikä 25,8 vuotta) tuli samalla nuorin NHL-joukkue 33 vuoteen, joka on edennyt konferenssifinaaleihin. Edellinen sitä nuorempi joukkue oli Montrealin vuoden 1993 Stanley Cup -mestaruusryhmä, jonka keski-ikä oli niin ikään 25,8 vuotta.

Lännen loppuottelussa toisistaan ottavat mittaa Colorado Avalanche ja Vegas Golden Knights.

Jälkimmäinen ottelupari käynnistää konferenssifinaalit Suomen aikaa varhain torstaiaamuna.