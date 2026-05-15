Donald Trumpin valtiovierailun jälkipyykin pesu on alkanut.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaikuttaa nielaisseen Kiinan presidentin Xi Jinpingin Taiwan-uhkauksen.

Vierailusta tihkuneiden tietojen mukaan Xi uhkasi vierailun aikana Trumpia jopa konfliktilla, jos Yhdysvallat sekaantuu Taiwan-kysymykseen.

Kotimatkallaan Kiinasta Trump kertoi toimittajille, ettei hän ole vielä antanut hyväksyntäänsä suurelle asekaupalle Taiwanin kanssa. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Yli 10 miljardin dollarin kauppa on odottanut Trumpin puumerkkiä. Mediatietojen perusteella kauppoja ei ole saatettu täytäntöön, sillä Yhdysvallat ei halunnut provosoida kiinaa Trumpin ja Xin tapaamisen alla.

Presidentin Air Force One -lentokoneessa Trump kertoi toimittajille aikovansa tehdä ratkaisunsa ”hyvin lyhyen ajan sisällä.”

Trumpin puheisiin vaikuttaa tarttuneen kuitenkin Kiinan virallisen linjan mukaista retoriikkaa. Trump kertoo keskustelleensa presidentti Xin kanssa Taiwanista syvällisesti tapaamisen aikana.

Presidentti Trump kertoi toimittajille, että Xi oli heidän keskusteluissaan väittänyt Taiwanin kuuluneen Kiinalle tuhansien vuosien ajan eikä Xi “halua nähdä itsenäisyysliikettä”.

Yhdysvallat tasapainoilee kahden välillä

Kiina pitää käytännössä itsenäisenä valtiona toimivaa Taiwania kapinallisena maakuntanaan.