Perinteiset lusikkaleivät toimivat juhlapöydässä vuosikymmenestä toiseen.

Huomenta Suomessa aloitettiin juhlakauteen valmistautuminen jo toukokuun alussa, kun ruokakirjailija ja catering-yrittäjä Merja Naumanen jakoi vinkkejään niin juhlajärjestelyihin kuin tarjottaviinkin.

Naumasen mukaan suomalaiset rakastavat yhä perinteisiä makuja juhlapöydässä.

– Vaikka siellä on niitä sometrendaavia asioita mukana, niin 10 vuoden kokemuksella esimerkiksi ylioppilasjuhlien cateringista voin sanoa, että perinteiset herkut ovat erittäin suosittuja.

Naumasen mukaan esimerkiksi erilaiset kahvikakut ovat pitäneet pintansa.

Klassiset lusikkaleivät

Perinteisen tiikerikakun lisäksi klassisia juhlapöydän tarjottavia ovat muun muassa lusikkaleivät. Ne voi valmistaa jo hyvissä ajoin ennen juhlia.

– Lusikkaleivät säilyvät peltipurkissa – jos ei niitä joku käy syömässä, Naumanen nauraa.

Juontaja Joanna Kuvajalle lusikkaleivät edustavat lapsuuden nostalgiaa.

– Pystyn nyt jo saamaan maun ennen kuin olen edes maistanut näitä! Juhlat ja muistot tulevat mieleen juurikin lusikkaleipien kautta. Liikutun! Kuvaja fiilisteli lähetyksessä.

Naumasen mukaan lusikkaleipien tekeminen on helppoa. Paahteista makua pikkuleipiin saa ruskistetulla voilla.