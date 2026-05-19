Helsingin poliisin mukaan näpistysten määrä on kasvanut tänä vuonna kolmanneksella verrattuna viime vuoteen.
Helsingissä on noin 200 sarjanäpistäjää, joiden rikoskierteen poliisi pyrkii nyt katkaisemaan yhteistyössä syyttäjän kanssa.
Lukittavat juomahuoneet tai kaapit ovat kauppojen ja Alkon uusin keino myymälävarkauksien estämiseksi.
Varsinkin pääkaupunkiseudulla näpistykset ovat lisääntyneet merkittävästi. Helsingissä tapauksia on tänä vuonna lähes 1600 enemmän verrattuna vuoden takaiseen.
– Omaisuusrikoksista näpistykset ovat nostaneet eniten lukemiaan. Viime vuoden lukuun on tullut kasvua 27,3 prosenttia näpistysten osalta, laskee rikoskomisario Niki Västinsalo Helsingin poliisilaitokselta.
Myös Kaupan liitossa on havaittu varkauksien kasvu.
– Olemme tarkastelleet vähän pidemmällä aikajaksolla tätä yleistilannetta. Myymälävarkauksien määrä on vuodesta 2020 kasvanut yli 200 prosenttia, tietää johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb Kaupan liitosta.
Vuosaaren Alepassa on lukittava juomahuone.MTV
Kalliit tuotteet varkaiden suosiossa
Juomien lisäksi varkaiden mukaan lähtee monenlaista tavaraa.
– Tuoteryhmistä ne kalleimmat tuotteet kiinnostavat niin elintarvikkeista kuin käyttötavaroista. Sellaiset, mitä voi helposti hyvällä katteella myydä eteenpäin, toteaa Kuljukka-Rabb.