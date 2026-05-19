Sähköpotkulautaa ohjannut 15-vuotias tyttö menehtyi viime kesänä.

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Pirkkalan skuuttiturmassa.

Onnettomuudessa kuoli yksi 15-vuotias tyttö ja toinen loukkaantui. Turma tapahtui, kun saman sähköpotkulaudan kyydissä olleet tytöt ja henkilöauto törmäsivät suojatiellä viime heinäkuussa.

Skuuttia ohjannut tyttö kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin sairaalassa.

Henkilöauton kuljettajaa syytetään muun muassa kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta.

Kuljettaja kiistää syytteet. Hänen mukaansa tilanne oli niin yllättävä, että hän ei ehtinyt jarruttaa lainkaan ennen törmäystä.