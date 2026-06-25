Kreml odottaa innolla yhteydenpitoa Yhdysvaltojen kanssa.
Venäjän hallintokeskus Kreml sanoo arvostavansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyrkimyksiä toimia sovittelijana Ukrainan sodassa ja uskovan, että Yhdysvallat ymmärtää, ettei se voi neuvotella samalla, kun tukee toista, vastakkaista osapuolta.
Kreml sanoo lausunnossaan odottavansa innolla yhteydenpidon jatkumista yhdysvaltalaisten neuvottelijoiden kanssa.
Trump keskusteli puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa kesäkuun puolivälissä.
Kremlin neuvonantaja Juri Ushakov totesi tuolloin Trumpin sanoneen Putinille, että sodan lopettaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tarjosi apuaan.