Alexander Stubb ja Volodymyr Zelenskyi puhuivat puhelimessa.
Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat puhuneet puhelimessa. Presidentit kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä.
Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän torstain vastaisena yönä Ukrainan siviilikohteisiin tekemät iskut. Stubbin mukaan Ukraina on taistelukentällä hyvässä asemassa, mutta maa tarvitsee tukea ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi.
Zelenskyi puolestaan kertoo, että kaksikko keskusteli maiden välisestä puolustusyhteistyöstä. Zelenskyin mukaan maat valmistelevat tärkeiden sopimusten solmimista lähitulevaisuudessa.