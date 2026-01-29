Emma Heming Willis kertoo miehensä Bruce Willisin voinnista tuoreessa podcast-haastattelussa.

Dementiaa sairastavan yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin, 70, vaimo Emma Heming Willis, 47, kertoo Conversations with Cam -podcastissa miehensä voinnista.

Hänen mukaansa Bruce ei tiedä sairastavansa dementiaa.

– Mielestäni se on se on siunaus ja kirous, ettei hän koskaan ole tajunnut sairastavansa tätä tautia. Olen siitä todella onnellinen, ettei hän tiedä sitä, Emma kertoi.

Hän kertoo Brucella olevan anosognosia. Anosognosiassa aivosi eivät tunnista terveydentilaasi, kertoo Cleveland Clinic -lehti