Bruce Willisin ja hänen vaimonsa Emma Heming Willisin parisuhde saavutti täysi-ikäisyyden 30. päivä joulukuuta.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin vaimo Emma Heming Willis jakoi Instagram-tililleen herttaisen postauksen hänen ja Brucen 18. vuosipäivän kunniaksi.

Emman postaamassa kuvassa Bruce suukottaa häntä otsalle.

– 18 vuotta sitten hänestä tuli poikaystäväni. Yksi suudelma otsalleni sai ajan pysähtymään. Olen niin onnekas saadessani tuntea tällaista rakkautta, Emma kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Bruce sairastaa frontotemporaalista dementiaa eli otsalohkodementiaa. Emma kertoi elokuussa Good Morning America -ohjelman haastattelussa, että Bruce oli muuttanut pois heidän perheensä yhteisestä kodista. Uudessa kodissa Brucesta pitävät huolta hoitoalan ammattilaiset.

Brucella ja Emmalla on kaksi yhteistä lasta, tyttäret Mabel, 13, ja Evelyn, 11. Mabelin ja Evelynin lisäksi Brucella on tyttäret Rumer, 37, Scout, 34 ja Tallulah, 31, aiemmasta liitostaan näyttelijä Demi Mooren kanssa.