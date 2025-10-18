Popartisti Britney Spearsin ex-mies Kevin Federline laukoo muistelmateoksessaan You Thought You Knew kovia väitteitä laulajasta ja heidän yhteisestä elämästään.

Poptähti Britney Spearsin, 43, entisestä aviomiehestä Kevin Federlinesta, 47, julkaistaan muistelmateos nimeltään You Thought You Knew (Listenin) 21. lokakuuta. Pari oli naimisissa vuosina 2004–2007.

Federline esittää kirjassa lukuisia erilaisia väitteitä Spearsista, heidän avioliitostaan ja laulajan suhteesta parin yhteisiin poikiin Sean Prestoniin, 20, ja Jayden Jamesiin, 19.

Kevin Federline ja Britney Spears olivat naimisissa 2004–2007.

Kirjassaan Federline väittää, että Spears soitti ex-poikaystävälleen Justin Timberlakelle edellisenä iltana syyskuussa 2004, kun Federline ja Spears olivat menossa naimisiin. Spears ja Timberlake seurustelivat 1999–2002.

Niin ikään Federline laukoo kirjassaan, että Spears olisi juonut alkoholia ollessaan raskaana kahdesta pojastaan ja käyttänyt kerran kokaiinia ennen kuin yritti imettää lapsiaan.

Britney Spears ja Justin Timberlake seurustelivat 1999–2002.

Federline väittää teoksessaan myös, että Spears olisi pettänyt häntä suutelemalla naistanssijan kanssa ollessaan kiertueella.

Väitteiden myötä Spears on syyttänyt Federlinea jatkuvasta manipuloinnista ja puolustanut suhdettaan kahteen poikaansa.

Nyt laulaja kertoo ajatuksiaan Federlinen muistelmista pitkässä X-julkaisussa, jossa hän väittää Federlinen käyttävän tilaisuutta hyötyäkseen hänen tuskastaan. Spears kritisoi Federlinea siitä, että hän on hyökännyt tätä vastaan antamissaan haastatteluissa.

– Miksi hän on niin vihainen? Ja pelottavaa on, että hän on vakuuttava, Spears kirjoittaa X:ssä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Jos todella rakastat jotakuta, et auta häntä nöyryyttämällä häntä. Minua pelotti se, kuinka vakavaksi ja vihaiseksi hän tuli. Ihmiset eivät voi kuvitellakaan, se on paljon pahempaa kuin kukaan voisi kuvitella. Poika vihaa minua ja se on syvää vihaa, kun hän sanoo kirjaimellisesti sellaisia asioita, Spears jatkaa.

Spears kirjoittaa tarvitsevansa parantumista ja kertoi aloittavansa näyttelemisen, podcastaamisen ja kolumnien kirjoittamisen, muttei itseään koskevista aiheista.

– Ihmisten ei pitäisi koskaan puhua kiistanalaisista, järkyttävistä aiheista, hän kirjoittaa.

Spears kiittää lopuksi kaikkia, jotka tukevat häntä tällä hetkellä. Hän kertoo tietävänsä, että hänen tukijansa ymmärtävät, että ”se sattuu”.

Federlinen kirjaa on ollut tekemässä myös Alex Holstein.

Lähde: People, People, People, People