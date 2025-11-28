Ex-herttuatar Sarah Ferguson on asiantuntijoiden mukaan brittihovin seuraavaksi suurin huolenaihe.
Brittihovin seuraava suuri huolenaihe on prinssi Andrew'n entinen puoliso Sarah Ferguson, sanovat asiantuntijat muun muassa Mirrorin mukaan.
Sekä Andrew että Sarah menettivät taannoin kaikki kuninkaalliset tittelinsä ja joutuvat muuttamaan pois Royal Lodgesta, jossa he ovat asuneet parinkymmenen vuoden ajan yhdessä, vaikka erosivat jo 1990-luvulla.
Nyt brittihovissa kytee asiantuntijoiden mukaan pelko siitä, että Sarah antaa tulevaisuudessa laajan haastattelun, jossa avautuu kuninkaallisen perheen vaietuista asioista.
Andrew'lle on löytynyt uusi asumus Sandringhamin kartanon mailta, koska hän on kuningas Charlesin pikkuveli. Sarahin tilanne on eri, ja hänen odotetaan itse hoitavan uudet asumisjärjestelynsä.