



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Seuraava jättiskandaali kytee brittihovissa: "Ei kerta kaikkiaan mitään menetettävää enää" Prinssi Andrew'n ex-puolison Sarah Fergusonin pelätään antavan seuraavan kohuhaastattelun tehdäkseen tienestejä. Julkaistu 28.11.2025 16:44 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Ex-herttuatar Sarah Ferguson on asiantuntijoiden mukaan brittihovin seuraavaksi suurin huolenaihe. Brittihovin seuraava suuri huolenaihe on prinssi Andrew'n entinen puoliso Sarah Ferguson, sanovat asiantuntijat muun muassa Mirrorin mukaan. Sekä Andrew että Sarah menettivät taannoin kaikki kuninkaalliset tittelinsä ja joutuvat muuttamaan pois Royal Lodgesta, jossa he ovat asuneet parinkymmenen vuoden ajan yhdessä, vaikka erosivat jo 1990-luvulla. Nyt brittihovissa kytee asiantuntijoiden mukaan pelko siitä, että Sarah antaa tulevaisuudessa laajan haastattelun, jossa avautuu kuninkaallisen perheen vaietuista asioista. Andrew'lle on löytynyt uusi asumus Sandringhamin kartanon mailta, koska hän on kuningas Charlesin pikkuveli. Sarahin tilanne on eri, ja hänen odotetaan itse hoitavan uudet asumisjärjestelynsä.





Lyhyessä ajassa Sarah on menettänyt paljon: kotinsa, tittelinsä, työnsä. Paljoa enempää menetettävää entisellä herttuattarella ei enää ole.

Näin uumoilee esimerkiksi toimittaja Samara Gill, joka arvelee sen olevan vain ajan kysymys, milloin Sarah istuutuu mikrofonin eteen syväluotaavaa haastattelua varten.

– Hän tarvitsee rahaa. Se on niin yksinkertaista.

– Se on skenaario, mistä huolehdin eniten kuninkaallisen perheen puolesta, sillä hänellä tai Andrew'lla ei ole kerta kaikkiaan mitään menetettävää enää.

Sarahin olisi hyvin mahdollista saada haastattelusta erittäin merkittävä korvaus, arvioiden mukaan jopa "kuusinumeroinen summa".

Suuri kysymys olisikin myös se, mitä ja kenestä Sarah mahdollisessa haastattelussaan puhuisi.

Epätodennäköisenä pidetään sitä, että Sarah puhuisi haastattelussa liiemmin Andrew'sta tai itsestään.

– Luultavasti hän ei puhu itsestään, ellei se olisi hänen kamppailuistaan, hän saattaisi puhua muista kuninkaallisen perheen jäsenistä ja heittää heitä bussin alle, siitä olen huolissani.

Andrew ja Sarah ovat tiettävästi pitäneet tiukasti yhtä vuosien ajan, vaikka he eivät ole enää vuosiin olleet aviopari. Lähteiden mukaan tilanne on muuttunut ja Sarah olisi halukas lähtemään "omalle polulleen".

Ex-parilla on kaksi aikuista lasta: prinsessat Eugenie ja Beatrice. Asiantuntijat uumoilevat Sarahin vaakakupissa painavan myös sen, mikä vaikutus hänen teoillaan voi olla heidän lapsiinsa sekä lastenlapsiinsa.

– Hänen hermonsa ovat riekaleina. Hän on syvästi järkyttynyt menetettyään kuninkaallisen turvaverkkonsa. Hän pelkää lisää nöyryytystä ja huolehtii siitä, miten vakavat syytökset vaikuttavat hänen tytärtensä asemaan.

Aiemmin syksyllä tuli ilmi sekä Andrew'n että Sarahin pitäneen yhteyttä tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin vielä sen jälkeen, kun he olivat väittämänsä mukaan katkaisseet yhteydet.

Andrew'ta on syytelty vuosien ajan osallisuudestaan Epsteinin laittomaan seksirinkiin. Edesmennyt yhdysvaltalainen Virginia Giuffre väitti joutuneensa pakotetuksi seksiin Andrew'n kanssa useaan otteeseen ollessaan 17-vuotias 2000-luvun alussa. Andrew oli tuohon aikaan nelikymppinen.