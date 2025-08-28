Eläköityneen toimintatähden Bruce Willisin vaimo Emma Heming Willis kertoo tuoreessa haastattelussa, että Bruce on nyttemmin muuttanut pois perheen kodista.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin vaimo Emma Heming Willis kertoo miehensä tilanteesta Good Morning America -ohjelman haastattelussa. Muutama vuosi sitten uransa lopettanut Bruce, 71, sairastaa dementiaa.

Brucen vaimo Emma kertoi, että näyttelijä on muutoin terve ja hyvässä kunnossa, mutta aivot "pettävät" tämän. Kysyttäessä, tunnistaako Bruce Emman, jonka kanssa on ollut 16 vuotta naimisissa, kertoi Emma yhteyden olevan edelleen olemassa.

– Minusta tuntuu, että hän tunnistaa. Tiedän hänen tunnistavan. Tiedätkö, kun olemme hänen kanssaan, hän loistaa, Emma kertoi haastattelussa.

Emman mukaan Brucella on samankaltainen yhteys myös lastensa Rumerin, 37, Scoutin, 34, Tallulahin, 31, Mabelin, 13, ja Evelynin, 11, kanssa.

– Hän pitää käsistämme kiinni, me suukottelemme häntä, me halaamme häntä. Hän vastaa. Hän on mukana siinä. Ja se on kaikki mitä tarvitsen. Minun puolestani hänen ei tarvitse tietää, että olen hänen vaimonsa ja milloin on hääpäivämme. En tarvitse mitään sellaista. Haluan vain tuntea, että minulla on yhteys häneen. Ja minulla onkin.

Bruce Willis sairastaa frontotemporaalista dementiaa.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

Brucen perhe kertoi vuonna 2022, että näyttelijällä oli diagnosoitu afasia. Häiriö vaikuttaa kielenkäsittelyyn ja kommunikaatiokykyyn. Afasiasta kärsivillä voi olla vaikeuksia ymmärtää puhetta tai esimerkiksi lukea tai kirjoittaa.

Helmikuussa 2023 perhe jakoi toisen päivityksen Brucen terveydestä. Tällä kertaa he kertoivat, että näyttelijän tila oli edennyt ja hänellä oli diagnosoitu frontotemporaalinen dementia.

Emman mukaan Bruce on menettänyt suuren osan kommunikointikyvystään diagnoosinsa jälkeen.

– Kieli on katoamasa, ja olemme oppineet sopeutumaan. Meillä on tapa kommunikoida hänen kanssaan, Emma kertoi.

Emman mukaan perhe näkee kaikesta huolimatta edelleen hetkittäisiä välähdyksiä Brucen persoonallisuudesta sekä pilkettä tämän silmäkulmassa.

– Se on hänen naurunsa. Hänellä on niin voimakas nauru. Ja tiedätkö, joskus näen pilkkeen hänen silmissään tai virnistyksen, ja minä vain liikutun. Ja niitä on vaikea nähdä, koska yhtä nopeasti kuin nuo hetket tulevat, ne myös menevät. Se on vaikeaa, mutta olen kiitollinen. Olen kiitollinen siitä, että mieheni on edelleen hyvin vahvasti täällä.

Brucen sairauden edetessä tämän perhe joutui tekemään vaikean päätöksen. Emma kertoi, että Bruce on muuttanut uuteen kotiin, jossa tästä pitävät huolta hoitoalan ammattilaiset. Emman mukaan päätös oli yksi vaikeimmista, joita hän on joutunut puolisoaan hoitaessaan tekemään.

– Mutta tiesin, että Bruce haluaisi sitä tyttärillemme. Hän haluaisi heidän asuvan kodissa, joka olisi räätälöity enemmän heidän tarpeisiinsa, ei hänen tarpeisiinsa

Kuvassa Emma ja Bruce sekä heidän tyttärensä Mabel ja Evelyn.Copyright © 2025 BACKGRID UK