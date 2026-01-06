Brittilaulaja Jesy Nelsonin elämä kääntyi päälaelleen, kun hän sai tietää kaksosvauvojensa sairastavan harvinaista sairautta.

Little Mix -yhtyeestä tuttu laulaja Jesy Nelson kertoo Instagramissa, että hänen kaksosvauvoillaan on diagnosoitu harvinainen geneettinen sairaus.

Laulaja synnytti kaksoset ennenaikaisesti viime toukokuussa. Lasten isä on muusikko Zion Foster.

Nelson kertoo Instagram-videollaan, että tytöillä on selkäydinlihasatrofia (SMA), jota hän kuvaili "yhdeksi vakavimmista lihassairauksista".

– Se vaikuttaa kaikkiin kehon lihaksiin, jalkoihin, käsivarsiin, hengitykseen ja nielemiseen asti, hän kertoo.

Alun perin hänen äitinsä huomasi, että lapset eivät liikuta jalkojaan niin kuin sen ikäiset vauvat normaalisti liikuttavat jalkojaan.

Nelson kertoo, että hän ei ollut asiasta huolissaan, sillä tyttäret olivat syntyneet keskosina, jolloin kehitys voi viivästyä normaalista kehityksestä.

Pian kuitenkin hän alkoi huomaamaan muitakin poikkeuksia kehityksessä. Pitkien tutkimusten jälkeen perhe sai vihdoin diagnoosin lapsilleen ja asianmukaista hoitoa.

– Sairaus tappaa ajan myötä kehon lihakset, ja jos sitä ei hoideta ajoissa, vauvasi elinajanodote ei ylitä kahden vuoden ikää, Nelson kertoo.

Lääkäri kertoi vanhemmille musertavat uutiset, että heidän tyttärensä eivät ehkä koskaan tule kävelemään.

– Elämäni on kääntynyt ylösalaisin. Toimin vauvojeni hoitajana. Laitan heitä hengityskoneisiin ja teen muitakin asioita, joita kenenkään äidin ei pitäisi joutua tekemään lapsilleen, Nelson sanoo itkuisena videollaan.