One Direction -yhtyeestä tunnettu Liam Payne putosi parvekkeelta Buenos Airesissa 16. lokakuuta 2024.

One Direction -yhtyeestä tunnetuksi noussut Liam Payne kuoli 31-vuotiaana 16. lokakuuta 2024 pudottuaan hotellin parvekkeelta Buenos Airesissa.

Ruumiinavaus paljasti myöhemmin, että hän kuoli useisiin elimiin tai elimistöön kohdistuneisiin vammoihin. Hänen elimistöstään löytyi jälkiä alkoholista, kokaiinista ja reseptillä saatavasta masennuslääkkeestä.

The New York Timesin mukaan edesmenneen laulajan kuolinpaikalle on tuotu koko kuluvan vuoden ajan kukkia, valokuvia ja kirjeitä Paynen muiston kunniaksi Argentiinassa.

Paynen entinen bändikaveri Louis Tomlinson, 33, avautui äskettäin Independentille Paynen kuolemasta ja sen aiheuttamasta surusta.

– Ajattelin naiivisti, että tässä vaiheessa olisin valitettavasti hieman perehtyneempi suruun kuin muut ikäiseni. Luulin, että sillä olisi jotain merkitystä, mutta niin ei ollut. En usko, että voin koskaan todella hyväksyä sitä, hän kertoi.

Tomlisonin äiti Joanna Deakinin kuoli syöpään vuonna 2016 ja hänen 18-vuotias siskonsa Félicité kuoli tahattomasti tapahtuneeseen yliannostukseen vuonna 2019.

Tomlison muisteli rakkaimpia muistojaan edesmenneestä bändikaveristaan.

– Liam viihdytti minua aina. Jos minulla oli tylsää ja halusin nauraa, hän otti sen roolin, hän sanoi.

Payne tuli tukemaan Tomlinsonia, kun tämä oli tuomarina X Factor -ohjelmassa ja saapui paikalle myös Tomlinsonista vuonna 2023 julkaistun dokumenttielokuvan All of Those Voices ensi-iltaan.

– Aina kun Liam sai sellaisen tilaisuuden, hän oli aina, aina siellä minua varten. Vaikka hänellä olisi ollut vaikeaa, hän asetti itsensä toiseksi ja tuli silti paikalle. Nuo hetket ovat todellisia todisteita siitä, millainen ihminen hän oli, Tomlinson kertoi.

Tomlinson uskoo, että Paynen kuolema lähensi varmasti One Directionin jäseniä, eli Harry Stylesia, 31, Zayn Malikia, 32, Niall Horania, 32, ja häntä.

Tomlinson pysyi aiemmissa lausunnoissaan siitä, että vaikka olisi helppoa ”osoittaa sormella” selittääkseen Paynen kuolemaan johtaneet olosuhteet, niin One Directionin jäsenistä huolehtivat hyvin heitä ympäröivät aikuiset.

– Mutta kaikkein haastavinta oli se, että olin nuori ja todella kuuluisa, ja hotellien ulkopuolella oli ihmisiä. Jos halusit vain mennä kahville tai jopa vessaan, sinun piti kävellä sinne turvamiesten kanssa. Se on epäinhimillistä, Tomlinson jatkoi ja totesi, että ainoa asia, joka teki tilanteesta paremman, oli yhteenkuuluvuuden tunne, jonka hän jakoi entisten bändikavereidensa kanssa.

Myös Paynen viimeisin tyttöystävä Kate Cassidy, 26, jakoi tähden kuolinpäivän vuosipäivänä mustavalkoisen kuvan Instagramissa.

– Tänään on kulunut vuosi ilman sinua. Vihaan ikuisesti hyvästejä. Kaipaan sinua, Liam, Cassidy kirjotti.

One Direction perustettiin vuonna 2010 brittiläisessä X Factor -ohjelmassa ja se nousi yhdeksi vuosikymmenen merkittävimmistä pop-yhtyeistä. Liam oli mukana kirjoittamassa useita yhtyeen hittejä, kuten Diana, Story of My Life ja No Control.

Paynella on 8-vuotias poika Bear Grey, jonka hän sai entisen kumppaninsa laulaja Cheryl Colen, 42, kanssa.

