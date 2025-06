Bruce Willisin tytär julkaisi tuoreita kuvia isästään – kritiikki älähti

Tallulah Willis vastasi kritisoijalle, joka pahoitti mielensä tämän jaettua kuvia dementiaa sairastavasta isästään Bruce Willisistä.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin, 70, tytär Tallulah Willis, 31, jakoi juhannusviikonloppuna Instagram-tilillään otoksia perheensä yhteisestä ajanvietosta. Kuvissa näkyy muun muassa, kuinka lattialla istuva tytär pitää isäänsä kädestä nauraen ja halaa tätä, sekä Bruce Willis poseeraamassa Tallulahin kihlatun Justin Aceen kanssa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hauska sunnuntai mummon luona! Kiitollinen, Tallulah Willis kirjoitti julkaisunsa yhteyteen.

Kuva on kirvoittanut runsaasti reaktioita ja kommentteja, ja jotkut lähtivät kritisoimaan sitä, että Tallulah Willis julkaisee kuvia isästään, joka sairastaa dementiaa.

– Mielestäni sinun ei tulisi altistaa isääsi julkisuudelle. Hän on haavoittuvainen ja jotkut asiat tulisi pitää yksityisinä. Sinulla ei ole hänen lupaansa julkaista sitä, eräs kommentoija älähti kuvan kommenteissa.

Tallulah Willis lähti keskusteluun mukaan ja vastasi viestiin todeten ymmärtävänsä kommentoijan mielipiteen ytimen. Willis perusteli myös oman kantansa.

– Perheenä käytämme harkintaa julkaistessamme. Tänään oli hieno päivä, joka oli täynnä hymyjä. Tein päätöksen näyttää sen maailmalle, sillä tiedän mitä hän merkitsee kaikille, Tallulah Willis vastasi.

Tyttären vastaus on kerännyt runsaasti häntä tukevia kommentteja ja lukuisat Tallulahin seuraajat ovat rientäneet kiittämään tätä siitä, että hän jakoi kuvat isästään seuraajilleen.

– Kiitos, että jaat. Vartuin isäsi elokuvia katsoen ja rakastin monia niistä, kiitos kun jaat tätä matkaa ja pidän päivityksistä häneen vointiinsa liittyen. Työskentelin aiemmin erilaisten dementiapotilaiden kanssa. Pidä huolta, eräs kommentoija toteaa.

– Mielestäni nämä kuvat ovat kauniita. Isäni menehtyi valitettavasti viime vuonna dementiaan. Otin kuvia kun hän pystyi vielä seisomaan ja pitelemään minua. Julkaisin ne Facebook-tililläni ystävilleni ja niille, jotka tunsivat hänet ja rakastivat häntä. Lähetän rakkautta, toinen kommentoi.

– Mikä kaunis hetki, ja häpeää niille, jotka yrittävät vääntää sen joksikin muuksi. Rakastan rakkauttasi isääsi kohtaan, kolmas summaa.

Muun muassa elokuvista Die Hard, Pulp Fiction sekä Kuudes aisti tunnettu Bruce Willis eläköityi näyttelijäntöistään vuonna 2022 sairastuttuaan afaasiaan. Vuonna 2023 Willisin perhe ilmoitti näyttelijän saaneen diagnoosin frontotemporaalisesta dementiasta.

Willisin perheenjäsenet ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa ennenkin päivityksiä näyttelijän voinnista. Bruce Willis on naimisisssa Emma Hemming Willisin, 47, kanssa ja parilla on kaksi yhteistä tytärtä Evelyn, 11 ja 13-vuotias Mabel. Willisillä on myös entisen vaimonsa näyttelijä Demi Mooren kanssa tyttäret Tallulah, Scout, 33, sekä Rumer, 36.

Rumer Willis sai esikoisensa Louetta Isley Thomas Willisin vuonna 2023, mikä teki Bruce Willisistä ensi kertaa isoisän.