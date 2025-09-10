Emma Heming Willis valottaa tuoreessa kirjassaan asumisjärjestelyidensä taustoja.
Dementiaa sairastavan yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin, 71, vaimo Emma Heming Willis kertoi hiljattain Good Morning America -ohjelman haastattelussa, että Bruce on muuttanut pois heidän perheensä yhteisestä kodista. Uudessa kodissa Brucesta pitävät huolta hoitoalan ammattilaiset.
Emma valottaa vaikean päätöksen taustoja uudessa The Unexpected Journey -kirjassaan. Hän kertoo, että päätyi nykyiseen asumisjärjestelyyn auttaakseen hänen ja Brucen tyttäriä Mabelia, 13, ja Evelynia, 11, valmistautumaan isänsä kuolemaan.
– Tiedän, kuinka synkältä ja järkyttävältä se kuulostaa, mutta se on karu todellisuus, jossa minun on navigoitava voidakseni jatkaa tyttöjemme suojelemista parhaalla mahdollisella tavalla, Emma kertoo kirjassaan.