



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Puoliso paljastaa sydäntäsärkevän syyn Bruce Willisin poismuuton taustalla: "Tiedän, kuinka synkältä ja järkyttävältä se kuulostaa" Bruce Willis ja Emma Heming Willis avioituivat vuonna 2009. Derrick Salters/WENN.com Julkaistu 10.09.2025 21:11 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Emma Heming Willis valottaa tuoreessa kirjassaan asumisjärjestelyidensä taustoja. Dementiaa sairastavan yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin, 71, vaimo Emma Heming Willis kertoi hiljattain Good Morning America -ohjelman haastattelussa, että Bruce on muuttanut pois heidän perheensä yhteisestä kodista. Uudessa kodissa Brucesta pitävät huolta hoitoalan ammattilaiset. Emma valottaa vaikean päätöksen taustoja uudessa The Unexpected Journey -kirjassaan. Hän kertoo, että päätyi nykyiseen asumisjärjestelyyn auttaakseen hänen ja Brucen tyttäriä Mabelia, 13, ja Evelynia, 11, valmistautumaan isänsä kuolemaan. – Tiedän, kuinka synkältä ja järkyttävältä se kuulostaa, mutta se on karu todellisuus, jossa minun on navigoitava voidakseni jatkaa tyttöjemme suojelemista parhaalla mahdollisella tavalla, Emma kertoo kirjassaan.





Kuvassa Emma ja Bruce sekä heidän tyttärensä Mabel ja Evelyn. Copyright © 2025 BACKGRID UK

Brucen perhe kertoi vuonna 2022, että näyttelijällä oli diagnosoitu afasia. Häiriö vaikuttaa kielenkäsittelyyn ja kommunikaatiokykyyn. Afasiasta kärsivillä voi olla vaikeuksia ymmärtää puhetta tai esimerkiksi lukea tai kirjoittaa.

Helmikuussa 2023 perhe jakoi toisen päivityksen Brucen terveydestä. Tällä kertaa he kertoivat, että näyttelijän tila oli edennyt ja tällä oli diagnosoitu frontotemporaalinen dementia.

– Tämä sairaus on hirvittävä, mutta se antaa hieman armoa suunnitella ja järjestellä asioita. Uskon, että kun väistämätön tapahtuu, niin Mabelin ja Evelynin järkytystä vähentää se, että he ovat tottuneet vain meidän kolmen olevan kotona, Emma sanoo kirjassa.

Emma kommentoi asiaa myös Good Morning America -ohjelman tiistaisessa haastattelussa.

– Se oli meille vaikea päätös, mutta myös turvallisin ja paras päätös paitsi Brucelle myös kahdelle nuorelle tytöllemme. Ja siitä ei voi väitellä. Nyt tiedän, että Bruce saa parasta hoitoa 100 prosenttia ajasta. Hänen tarpeensa tyydytetään 100 prosenttia ajasta, samoin kuin kahden nuoren tyttäremme.

Mabelin ja Evelynin lisäksi Brucella on tyttäret Rumer, 37, Scout, 34 ja Tallulah, 31, aiemmasta liitostaan näyttelijä Demi Mooren kanssa.