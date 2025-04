Epäiletkö punkin puremaa? Näin selvität, tarvitsetko lääkäriä

Omaolossa voi testata punkin pureman aiheuttamia oireita.

Ilmestyikö iholle omituinen ihottuma? Iskikö yllättävä väsymys? Omaolo-palvelussa voi nyt testata, voisivatko oireet liittyä punkin puremaan.

Turun yliopiston ja Pfizerin yhdessä kehittämän Punkkilive-sovelluksen mukaan viimeisen kuukauden aikana punkkeja on havaittu jo yli 13 000 kertaa. On hyvä muistaa, että punkit piinaavat ulkoilijoita myös kaupunkien puistoympäristöissä. Lue lisää aiheesta!

Punkin pureman oirearvio julkaistiin tammikuussa 2025. Se soveltuu varhaisten oireiden selvittämiseen.

Tällaisista oireista kysellään

Omaolo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu. Siellä saa oireitaan kuvailemalla sekä arvion hoidontarpeesta että tarvittaessa yhteyden julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin.

Esimerkiksi näistä punkin pureman oirearviossa kysytään Uusi ihottuma iholla, patti tai kyhmy ihon alla, kivut, raajojen tai kasvojen äkillinen halvaantuminen, mahdollisen punkkialtistuksen jälkeinen tajunnan heikkeneminen tai sekavuus, uusi ja aiemmasta poikkeava väsymys.

Palvelu listaa erilaisia oireita ja antaa niiden perusteella myös toimintaohjeita, kuten "ota välittömästi yhteys päivystykseen".

– Vaikka oirearvio kattaa suuren osan punkin pureman ja borrelioosin varhaisista oireista, tietyissä erityistilanteissa potilaan on edelleen syytä käydä vastaanotolla. Esimerkiksi vakavat tai epäselvät ihomuutokset voivat vaatia tarkempia tutkimuksia ja vastaanottokäynnin, DigiFinland kertoo tiedotteessaan.

Mistä tunnistaa punkin pureman?

Jos iholla näkyy pieni punoitus tai musta piste, voi kyseessä olla punkin purema. Punkin puremaa kannattaa epäillä etenkin, jos on ulkoillut alueella, jossa punkkeja esiintyy.

Esimerkiksi kosteahkot metsät, niityt ja rannikkoalueet ovat punkkien suosiossa.

Jos punkki on edelleen kiinnittyneenä ihoon, ei sitä kannata poistaa ennen oirearvion tekemistä, sillä Omaolosta saa ohjeet myös oikeaoppiseen punkin poistoon.

Tee oirearvio heti, kun huomaat ihoon kiinnittyneen punkin, ja poista punkki sitten pikimmiten ohjeiden mukaan.

Borrelioosin oireet alkavat 3–30 päivää puremasta

Jos punkki on irronnut tai irrotettu vuorokauden sisällä puremasta, on borrelioosiriski pieni. Puutiaisaivotulehdus voi kuitenkin tarttua jo minuuttien sisällä puremasta. Sitä vastaan on rokote.

Punkin pureman jälkeen iholle voi ilmaantua rengasmainen punoitus tai ihottuma tai sinertävä, pehmeä ja selvärajainen pieni kyhmy. Puremakohtaa ja sen oireita sekä mahdollisia yleisoireita tulee tarkkailla muutaman viikon ajan puremasta.

Ärsytysreaktio ihossa voi kestää yli viikon, varsinkin, jos puutiaisen imukärsästä on jäänyt väkänen ihoon. Tällaiseen reaktioon ei yleensä tarvita lainkaan hoitoa, kertoo Terveyskirjasto.

Borrelioosin oireet alkavat 3–30 vuorokautta punkin puremasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ensioire on puremakohtaan kehittyvä tavallisesti ympyrämäinen punoittava ja laajeneva ihottuma, mutta myös lymfosytooma voi olla borrelioosin ensioire.

Lymfosytooma on hyvänlaatuinen punoittavat tai sinertävä pehmeä kasvannainen korvalehdessä, kertoo THL.

Borrelioosin aiheuttamia yleisoireita ovat kuume, päänsärky, nivelsärky ja poikkeava väsymys.

Tautiin on olemassa lääkityshoito.

