Espoossa toimivan erityisluokanopettajan videot nauttivat suurta suosiota sosiaalisessa mediassa.

Petter ”Openaali” Punnonen vieraili Huomenta Suomessa kertomassa, mistä ideat videoihin syntyvät.

– Ne perustuvat omiin kokemuksiin koulusta, ettei suoraan mikään todellinen tilanne, kertoo Punnonen.

Yhden videon idea voi olla syntynyt useista eri tilanteista.

Erityisopettajan mukaan hän on saanut lapsilta palautetta, että videot ovat piristäneet vaikeina päivinä.

– Jos on ollut vaikka huono päivä koulussa, niin niiden katsomisen jälkeen mieli parantunut ja unohtanut murheita.