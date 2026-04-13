Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen kommentoi joukkueensa katkeraa pudotuspelipettymystä maltillisesti.

Ässien kausi päättyi urhean taistelun päätteeksi puolivälierätappioon voitoin 3–4. Ratkaisevassa seitsemässä pelissä kehno alku ja jäähyily kampittivat lopulta Ässät ennen maaliviivaa.

– Tänään nuo jäähyt maksoivat meille ihan tuloksen kautta. 5v5-peli oli ihan ok. Oli vähän semmoisia jäähyjä, joita tulee, kun sarjat menevät pidemmälle, ja mitä olisi voinut jäädä pois. Kaiken kaikkiaan SaiPa oli tänään parempi ja ansaitsi voittonsa, Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen summaa.

Porilaisten pudotuspelikevät oli raastava, mutta antoisa. Loukkaantumistenkin kanssa paininut joukkue väänsi ensin täyden viiden ottelun ja kaksi jatkoeräottelua sisältäneen sarjan Kiekko-Espoon kanssa.

SaiPa-puolivälieräsarjasta muodostui lopulta kahden pitkän jatkoeräottelun myötä SM-liigahistorian pisin pudotuspelisarja.

Pikkarainen myöntää, että rankka kevät pitkine otteluineen ja ottelumatkoineen otti koville.

– Tämä reilu kolmeviikkoinen on ollut kova meidän joukkueellemme. Tietysti meillä oli vähän loukkaantumisia ja haasteita pakkipään kanssa. Kuitenkin reiluun kolmeen viikkoon 14 peliä pelattu ja istuttu melkein kolme vuorokautta bussissa 4 000-5 000 kilometriä.