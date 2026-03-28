Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen kummasteli joukkueensa jännittyneisyyttä voittoon päättyneen KooKoo-puolivälierän jälkeen.

Pelicans jatkoi lauantaina siitä, mihin JYP-sarjassa jäi. Joukkue tilkitsi puolustuksensa jälleen tiiviiksi tähtivahti Patrik Bartosakin johdolla.

Ennakkosuosikki KooKoo ei onnistunut lauantaina maalinteossa kertaakaan, joten Pelicansille riitti yksi. Siitä vastasi Johannes Johannesen ottelun ensimmäisessä jatkoerässä.

Vaikka Pelicans aloitti oman pudotuspelikeväänsä hienosti kukistamalla JYPin otteluvoitoin 3–0, teki päävalmentaja Sami Kapanen omistaan yllättävän havainnon KooKoo-sarjan avausottelussa.

– Jollain tavalla tuntui, että meillä oli vähän enemmän jännitystä kuin edeltävässä ottelusarjassa, mikä on tietyllä tavalla vähän hassua. Yleensä ensimmäiset pudotuspelit keväällä ovat se jännityksen aihe. Meillä oli tänään ehkä sellainen pieni käsijarru alkuun päällä, Kapanen hämmästeli lehdistötilaisuudessa.

– Selvisimme siitä. Lopputulos on totta kai meitä miellyttävä. Mutta kyllä me tällä hetkellä näemme, että on paljon asioita, joita meidän pitää parantaa seuraavaan peliin, Kapanen jatkaa.

Pelicans on päästänyt nyt neljässä pudotuspeliottelussa vain kolme täysosumaa. KooKoo-puolivälierän avausottelukin noudatteli Pelicansin käsikirjoituksen kannalta täydellistä kaavaa.