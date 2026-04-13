Ässien kauden päätyttyä Lappeenrannassa todistettiin liikuttavia porilaishetkiä.
SaiPa päätti Ässien kauden jääkiekon SM-liigan puolivälierissä. Seitsemäs ottelu päättyi lappeenrantalaisen kotijoukkueen voitoksi maalein 4–2.
Lue myös: Karri Kivi äimänä SM-liigamiehestä: "Miten sinä voit pelata kaksi tuollaista matsia?"
Ässien pelaajilla ja faneilla ei ollut kuitenkaan kiire pois paikalta.
Ottelun jälkeen todistettiin patapelaajien ja -fanien tunteikasta yhteislaulantaa.
Ässien toisen maalin maanantaina tehnyt kapteeni Jan-Mikael Järvinen oli liikuttuneissa tunnelmissa. Neljännen kautensa patapaidassa tahkonnut konkarihyökkääjä jäi kaukalon laidalle vielä halailemaan joukkuekavereitaan veljellisesti.
Yle uutisoi joulukuussa, että mies siirtyy tämän kauden jälkeen Ilvekseen. Järvinen kiekkoili jo kahdeksatta kertaa urallaan seitsemännessä pudotuspeliottelussa.
– Hän on yksi isoimpia syitä siihen, että nyt neljän vuoden aikana Ässät on ollut kolme kertaa puolivälierissä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kiteytti.
Näet pelin jälkeiset koskettavat Ässät-hetket ylälaidan videolta.