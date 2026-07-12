Jalkapallon MM-kisoissa tehtiin taas uusi ennätys yön puolivälieräotteluiden aikana.
MM-yön suurin sankari oli Norjan verkkoon kaksi maalia tehnyt Jude Bellingham, joka on tehnyt turnauksessa jo kuusi maalia.
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Bellinghamin seurajoukkue Real Madrid kertoi maalien johtaneen uuteen MM-ennätykseen. Real Madridin pelaajat ovat nimittäin tehneet MM-turnauksessa jo yhteensä 19 maalia, mikä on samaa seurajoukkuetta edustavien pelaajien uusi ennätys.
Real Madrid rikkoi Honvedin (v. 1954), Bayern Münchenin (v. 2014) ja PSG:n (v.2022) nimissä olleen 18 maalin ennätyksen.
Real Madridia edustava Kylian Mbappe on tehnyt MM-kisoissa kahdeksan maalia, Bellingham kuusi, Vinicius Junior neljä ja Arda Güler yhden maalin.
Mbappella ja Bellinghamilla on vielä kaksi ottelua aikaa parantaa maalisaldoaan.