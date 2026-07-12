Britanniassa entisen ministerin murhatutkinnassa tehtiin eilen uusi kiinniotto.
Paikallisten poliisiviranomaisten mukaan 28-vuotiasta brittimiestä epäillään Ann Widdecomben murhasta.
– Epäilty, joka on valkoihoinen Ison-Britannian kansalainen, on nyt poliisin huostassa, kerrotaan Devonin ja Cornwallin poliisin tiedotteessa.
Aiemmin tapauksen johdosta oli pidätettynä 26-vuotias mies, mutta hänet vapautettiin lauantaina, minkä jälkeen poliisi ilmoitti, ettei hän enää kuulu tutkinnan piiriin.
Entinen brittipoliitikko, 78, löydettiin kuolleena kotoaan Dartmoorista Lounais-Englannista torstaina. Poliisin mukaan Widdecombella oli vakavia vammoja.
Widdecomben epäillään kuolleen jo keskiviikkona.
Poliisin mukaan toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että epäillyllä murhalla olisi poliittinen tai terroristinen motiivi.