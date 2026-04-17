Hämeenlinnalainen Gabriel Sjöblom kertoo lähettäneensä kahden vuoden aikana tuhat työhakemusta ja eläneensä kodittomana. Nyt hän on löytänyt työn ja asunnon.

Epätoivo ehti jo hiipiä hämeenlinnalaisen Gabriel Sjöblomin, 32, mieleen, kun työhakemus toisensa jälkeen sähköpostiin kilahti tuttu viesti: "Valitettavasti valintamme ei kohdistu juuri sinuun."

Sjöblom kertoo MTV Uutisille lähettäneensä kahden vuoden aikana tuhat työhakemusta. Kahden vuoden ajan Sjöblom oli samalla myös koditon.

– Onhan tää tilanne ollut ihan hirveä, Sjöblom summaa.

Ensin lähti työ, sitten asunto

Sjöblom kertoo jääneensä työttömäksi vuoden 2023 lopussa. Epäonni seurasi kuitenkin nopeasti, ja maaliskuussa 2024 hän joutui kodittomaksi.

– Asuin yksityisellä vuokra-asunnossa ja asunto oli kamalan kylmä. Emme päässeet yhteisymmärrykseen vuokran suuruudesta, joten sopimus purettiin, Sjöblom kertoo.

Sjöblom ajatteli uuden asunnon löytyvän helposti, mutta todellisuus osoittautui toisenlaiseksi. Lopulta hän pakkasi tavaransa matkalaukkuihin ja majoittui milloin missäkin.

– Se oli todella raskasta aikaa, kun ei ollut sellaista omaa paikkaa, Sjöblom kuvailee.

Jälkikäteen Sjöblom katsoo, että asunnon saamista hankaloittivat ennen kaikkea työttömyys ja säännöllisten tulojen puute.

Gabriel Sjöblom kertoo eläneensä matkalaukkuelämää majapaikasta toiseen.

Lue myös: