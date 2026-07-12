Kaksi ihmistä menetti henkensä katujuhlassa tapahtuneessa ammuskelussa Kanadassa.

Kanadassa Torontossa kaksi miestä on kuollut ja useita ihmisiä haavoittunut lauantaina katujuhlassa tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutiskanava CNN.

Poliisin mukaan kyseessä oli ainakin kahden henkilön välinen tulitaistelu, jossa he tähtäsivät toisiinsa väkijoukon keskellä. Suuri määrä ihmisiä joutui tulilinjalle ja ainakin neljä haavoittui vakavasti.

Hälytysajoneuvoja lähellä tapahtumapaikkaa Torontossa 11. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Katujuhla keskeytyi tapahtuneen vuoksi. Kyseessä oli Kanadan suurin latinalainen katufestivaali, johon osallistui noin 13 000 ihmistä.

Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi X:ssä julkaisemassaan lausunnossa olevansa tapauksesta kauhuissaan ja rukoilevansa läheisensä menettäneiden puolesta.