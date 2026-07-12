Vaasalaisen Timon perunanpesuvideo nousi hitiksi kesällä 2025.

Vaasalaisen Timo Väntin perunavideosta tuli kesällä 2025 iso somehitti. Videolla Timo pesee varhaisperunoita porakoneeseen kiinnitetyllä vessaharjalla. Perunat tulevat puhtaaksi alle minuutissa ja samalla lähtevät myös kuoret.

Vaikka Timon keksintö ei ole täysin uusi, sen yksinkertaisuus ja kekseliäisyys ovat tehneet siitä hitin erityisesti nuoremman sukupolven keskuudessa.

– Minun poikakin vähän meinasi, että on varmaan ikäpolvi vaihtunut, että ovat aivan ihmeissään sen takia, Timo pohti MTV Uutisille vuonna 2025.

– Tuollahan nyt pystyy pesemään myös, ei nyt samalla harjalla, mutta auton vanteita ja kaikkea. Se on aika monikäyttöinen. Maksaa yhden euron, kun ostaa tuollaisen.

Timon mukaan harjan kahva täytyy katkaista sopivasta kohdasta, jotta sen saa kiinnitettyä porakoneeseen.

Katso Timon hitiksi noussut perunakikka jutun yllä olevalta videolta!