Saavatko vanhemmat viedä lapsen päivähoitoon, vaikka olisivat lomalla, ja missä kulkee raja? Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen muistuttaa, että ratkaisevaa on yksi asia.

Kesälomat ovat alkaneet, mutta moni lapsi on yhä päivähoidossa, koska vanhempien ja huoltajien lomat ovat vielä edessä päin.

Lisäksi osa lapsista saattaa olla päivähoidossa, vaikka vanhemmat olisivat itse lomalla.

Joskus vanhemmat haluavat laittaa lapsensa hoitoon saadakseen itse levätä tai tehdäkseen esimerkiksi sellaisia kotitöitä, joiden teko pienten lasten kanssa on vaikeaa.

Osa käyttää vapaa-ajan rentoutumiseen tai vaikka lomamatkaan.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen ei halua tuomita vanhempia heidän ratkaisuistaan, vaan korostaa lapsen näkökulman huomioon ottamista.

– Aina haluaisin mennä lapsen tilanteeseen ja siihen, miten hän sen ymmärtää ja miten vanhemmat hänelle selittävät sen, että "hän nyt lähtee tästä viettämään huonoa elämää jonnekin risteilylle", Sinkkonen kommentoi MTV Uutiset Livessä.

– Lapset voivat olla isovanhemmilla, ja heillä on siellä ihan älyttömän kivaa. Ja silloinhan asiassa ei ole mitään ongelmaa. Tilanne on eri, jos se johtaa lapsella siihen tunteeseen, että kaikki muut ovat vanhempien kanssa lomalla ja minä vain täällä päiväkodissa. Tai sitten sielläkin on tosi kivaa, koska on paljon vähemmän lapsia ja enemmän tilaa leikkiä ja parhaat kaveritkin ovat siellä. Nämä ovat kaikki aina ihan tapauskohtaisia juttuja.

Sinkkosella on yksinkertainen kolmen kohdan ohje vanhemmille asian selvittämiseksi.