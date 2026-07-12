Englannin supertähti Jude Bellingham nousi ratkaisijaksi Norjaa vastaan pelatussa MM-puolivälierässä.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Bellingham vastasi joukkueensa molemmista maaleista, kun Englanti marssi mitalipeleihin kukistamalla Norjan jatkoajalla 2–1.
Bellingham joutui suhtautumaan Norja-peliin hieman varovaisemmin kuin yleensä, sillä hän sai keltaisen kortin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan pelatussa neljännesvälierässä. MM-kisoissa korttitili täyttyy jo kahdesta keltaisesta kortista.