Norjan kaatanut Jude Bellingham kuunteli äitinsä neuvoa – "Hän on sanonut koko viikon"

Korttitilit nollaantuvat lohkovaiheen ja puolivälierien jälkeen, joten Bellingham olisi keltaisen kortin saatuaan joutunut sivuun välieräottelusta.

– Hän on sanonut koko viikon, että minun on varottava kielenkäyttöäni, taklauksiani, ilmeitäni ja tunteitani. Hän on koko viikon piinannut minua siitä, että minun on oltava varovainen, etten saa keltaista korttia, Bellingham kertoo DAZN:n mukaan.

– Kunnia tuomarille, hän oli erinomainen. Hän antoi sinun silti kommunikoida kunnioittavalla tavalla. Kaikki tuomarit eivät tee niin. Kun löydän oikeanlaisen tasapainon, ja kentällä on tuomari, joka kuuntelee, se tekee asioista helpompaa. Loppujen lopuksi ottelu oli todella kiivas ja onneksi selvisin siitä ilman varoitusta.