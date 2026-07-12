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MM-puolivälierien kohutilanteet puhuttavat – asiantuntijalta jykevä huomautus: "Ei jäänyt vaihtoehtoa"

1:30 Norja iski pallon verkkoon – olisiko tämä maali pitänyt hyväksyä?

Julkaistu 27 minuuttia sitten

Jalkapallon MM-kisojen viimeiset kaksi puolivälieräottelua tarjosivat taas kiistanlaisia tilanteita. MTV Urheilun erotuomariasiantuntija Mikko Vuorela otti kantaa kolmeen puhuttaneeseen tilanteeseen. Suurimmat kohuhetket nähtiin Norjan ja Englannin välisessä ottelussa, ja kiistanalaisten tilanteiden aiheuttamaa jälkipyykkiä on pesty vilkkaasti – varsinkin Norjassa. Norjalaiset kritisoivat medialle ottelun tuomaripäätöksiä kovinkin sanoin. Ensimmäinen kohutilanne nähtiin, kun Torbjorn Heggemin tekemä 2–1-johtomaali hylättiin Erling Haalandin tekemän rikkeen vuoksi. Haaland tönäisi kulmapotkutilanteessa Elliot Andersonin rinnasta nurin. Lue myös: Norjassa kiehahti hylätystä MM-maalista – asiantuntijan raivokas ulostulo taltioitui suoraan lähetykseen Ottelun erotuomari Clement Turpin sai korvanappiinsa kutsun VAR-ruudulle, minkä jälkeen hän päätti hylätä osuman rikkeenä. MTV Urheilun erotuomariasiantuntija Mikko Vuorela nostaa esiin tärkeän yksityiskohdan, joka antaa tukevamman perusteen hylkäykselle. – Ensinäkin siinä pitää huomioida se, että ihan muutama sekunti ennen sitä tönäisyä, erotuomari oli puhutellut molemmat pelaajat ja huomauttanut siitä keskinäisestä tönimisestä. Se oli tilanne, joka on varmaan yksi ratkaiseva tässä, mitä tapahtui, Vuorela huomauttaa.

– Se hänen (Turpinin) oma linjansa, joka siinä ottelussa oli, en ole ihan varma, olisiko hän halunnut puuttua siihen ollenkaan. Mutta kun hän oli huomauttanut siitä ja VAR kutsui hänet katsomaan sitä ruudulta, sen jälkeen tuomarin on tosi vaikea olla puuttumatta siihen, Vuorela jatkaa.

Haalandin tönäisy oli ilmiselvä, mutta se, aiheuttiko tönäisyn voima todella Anderssonin kaatumisen, on yksi asia, joka on jakanut mielipiteitä jalkapalloväen keskuudessa.

– Siinä kuitenkin näkyy, että Haaland tönäisee kahdella kädellä Anderssonin nurin. Toki Andersson kaatuu kohtuullisen helposti, mutta toisaalta voidaan miettiä, että jos vajaa kaksimetrinen kaveri tönäisee sinua rinnuksista, niin kyllä siinä varmaan meneekin nurin. Pelaajana Andersson varmasti tiesi, että heitä oli juuri puhuteltu siitä, niin siinä on aika helppo vetää nurin. Haaland meni vielä siihen kulmapalloon ja yritti päästä päällä väliin, eli hyötyi siitä, että yksi puolustava pelaaja oli pois, Vuorela sanoo.

Vaikka osuman olisi voinutkin hyvin hyväksyä, ei Vuorela pidä maalin hylkäämistäkään vääränä tuomiona.

– Ymmärrän sen hyvin, miksi se otettiin pois. Ei Turpinille jäänyt oikeastaan paljon vaihtoehtoja, kun VAR kutsui hänet katsomaan sitä.

"Tuomarin piikkiin en laittaisi"

Toinen jälkikäteen keskustelua herättäneistä tilanteista tapahtui juuri ennen Englannin 1–1-tasoitusta. Ottelun jälkeen esille nousi kysymyksiä siitä, osuiko pallo maalipotkun yhteydessä kameravaijeriin.

Vuorelan mukaan tilanne on tuomarille vaikea, sillä tämän on keskityttävä pallon lentohetkellä muihin asioihin.

– Eihän kukaan tuomari seuraa katseellaan sitä palloa, kun se on siellä taivaalla. Yhtään palloa ei ole koskaan jäänyt sinne taivaalle, vaan kaikki tulevat sieltä alas. Kyllä tuomarin pitää siinä vaiheessa katsoa sitä mahdollista pallon laskeutumispaikkaa ja niitä pelaajia, jotka tönivät toinen toisiaan. Tuomarin katse on pelaajissa, Vuorela sanoo.

Fifa julkaisi ottelun jälkeen tiedotteen, ettei MM-pallojen sisällä olevat älysirut havainneet mitään osumaa pallon ilmalennon aikana.

Aiemmin turnauksessa Kroatian maali hylättiin, koska pallon sensorit havaitsivat pelivälineen osuneen Kroatian pelaajan hiuksiin, ja täten maalia edeltänyt tilanne olikin paitsio.

Vuorela on itse katsonut tilanteen monta kertaa – jopa isolta ruudulta – eikä voi varmaksi sanoa, osuiko pallo oikeasti vaijeriin vai ei. Jos Norjan leirissä osuma huomattiin, niin miksi he eivät reagoineet osumaan aiemmin?

– Katsoin sen tilanteen vielä uudestaan. Jos se on osunut johonkin siellä ylhäällä, niin eihän siihen kukaan heti välittömästi reagoinut. Sen jälkeen, kun pallo oli maalissa, niin joku saattoi näytellä ylös, mutta siinäkin vaiheessa se on tosi maltillista. Norjan valmentaja heitteli juomapulloa, mutta sitä ei tiedä, että mistä syystä. Oliko hän niin kiukkuinen joukkueensa puolustamisesta vai jostain muusta? Vuorela pohtii.

– Jos se olisi ollut päivänselvä osuma, uskon, että niin yleisö, pelaajat kuin penkitkin olisivat siihen reagoineet. Nyt sellaista reaktiota ei ollut. Kukaan ei siinä hetkessä reagoinut siihen millään tavalla.

Vuorelan mukaan osui pallo vaijeriin vai ei, oli tilanne ottelun tuomareille lähes mahdoton.

– Tuomarin piikkiin en sitä ainakaan laittaisi. Olen itse edelleen skeptinen. En ole aukottomasti nähnyt, että olisi selkeästi osunut johonkin. Toki se on mahdollista. Mitä ei näe, aika vaikeaa sitä on viheltää, Vuorela sanoo.

Breel Embololle kritiikkiä

Yön kolmas puhuttanut tilanne nähtiin Sveitsin ja Argentiinan välisessä ottelussa, kun Sveitsin Breel Embolo sai VAR-tarkistuksen jälkeen toisen keltaisen kortin filmaamisesta ja lensi täten ulos.

Alun perin ottelun päätuomari Joao Pinheiro antoi tilanteesta keltaisen kortin Argentiinan Leandro Paredesille. Uuden säännön myötä VAR voi puuttua tilanteeseen, jos se katsoo tuomarin antaneen keltaisen kortin väärälle pelaajalle.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

5:02 Kaksi keltaista korttia – Sveitsin Breel Embolon moka kävi kalliiksi.

VAR-tarkistuksen jälkeen Pinheiro kumosi Paredesin kortin ja antoi Embololle keltaisen kortin filmaamisesta.

Vuorelan mukaan tilanne meni sääntökirjan mukaisesti.

– Säännön tarkoitus on alun perin ollut varmasti se, että jos kaksi pelaajaa rikkoo yhtä pelaajaa jalkoihin ja tuomari valitsee väärän, niin se voitaisiin vaihtaa. Mutta se sääntö on kirjoitettu niin, ettei siellä lue missään, että tämä olisi nyt tehty väärin. Tässä tämän päivän säännöillä ja VARilla on nimenomaan mahdollisuus käydä katsomassa se ja antaa varoitus oikealle pelaajalle, Vuorela perkaa.

Vuorela sysää tilanteesta syyt hölmösti filmanneen Embolon niskaan.

– Ei tässä suoranaisesti ole tapahtunut mitään tuomarivirhettä. Tässä ei ole tapahtunut mitään muuta kuin, että yksi sveitsiläinen on ollut ihan äärettömän tyhmä, että hän kaatuu tuollaisessa kohdassa. Jos hän olisi kaatunut edes rankkarialueella ja hakenut rankkaria, sen voisi joku edes jollain tavalla ymmärtää. Nyt kun Sveitsi oli tehnyt maalin ja heillä on hyvä vire päällä, niin yksi tyhmä pelaaja kaatuu filmaten päivänselvästi, niin vikaa ei kannata hakea mistään muualta kuin siitä pelaajasta.

– Missään ei ole kirjoitettu niin, etteikö sitä voisi katsoa. Paraguayn ja USA:n pelissä oli samanlainen tilanne. Kyllä tämä meni sääntöjen mukaisesti. Eli ei ole tehty sääntövirhettä.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

MTV Urheilun erotuomariasiantuntija Mikko Vuorela kommentoi MM-kisojen kohutilanteita | MTV Uutiset