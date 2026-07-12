Monsuunisateet ovat vieneet ihmishenkiä ja koteja Bangladeshissa.

Bangladeshissa monsuunisateiden laukaisemat äkkitulvat ja maanvyörymät ovat vaatineet ainakin 50 ihmisen hengen viimeisen viikon aikana, viranomaiset kertoivat sunnuntaina.

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Pelastustöitä hidastavat sähkökatkot, vaurioituneet tiet ja sillat sekä katkenneet viestintäyhteydet.

Kuva Bangladeshin Chattogramista 12. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Esimerkiksi ruoanlaitto on monille mahdotonta, koska kodit ovat edelleen joko tulvaveden alla tai sen jättämän paksun mudan peitossa.

– Kotimme sisällä on edelleen vettä, emmekä pysty tekemään ruokaa. Kuivaruoka, jota meillä oli, on loppunut, ja vietämme yöt lastemme kanssa pimeässä, koska sähköä ei ole, kertoi Reutersin haastattelema Nurul Islam Chattogramin kaupungissa.

Armeija pyrkii toimittamaan ruokaa, juomavettä, lääkkeitä ja muita välttämättömyystarvikkeita veneillä niitä tarvitseville.

Bangladesh on matalalla sijaitseva jokien halkoma valtio, ja se on monsuunin aikana hyvin altis tulville ja maanvyörymille. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos lisää ääri-ilmiöiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta.

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